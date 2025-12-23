Noii miniştri ai Economiei şi Apărării depun jurământul de învestitură marţi, la Palatul Cotroceni

Radu Miruță și Irineu Darău vor depune marți, de la ora 15.00, jurământul de învestitură în funcțiile de miniștri ai Economiei și Apărării, anunță Administrația Prezidențială. Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat cu liderul USR, Dominic Fritz, înainte ca USR să anunțe oficial nominalizările pentru Ministerul Apărării și Ministerul Economiei.

Sursele citate susțin că șeful statului și-a dat acordul pentru cele două propuneri, având în vedere că atât ministrul Apărării, cât și cel al Economiei sunt membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar ocuparea acestor funcții presupune o coordonare instituțională directă cu Președinția.

Reprezentanții USR arată că nominalizarea lui Radu Miruță la Apărare vine în contextul activității sale guvernamentale și al implicării directe în implementarea Programului SAFE, program de înzestrare a Armatei României care presupune colaborarea dintre Ministerul Apărării și industria națională de apărare, coordonată până acum de Ministerul Economiei.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, USR îl propune pe senatorul Irineu Darău, cu o experiență profesională de peste 15 ani în mediul privat, inclusiv în domenii precum industria, finanțele și tehnologia. Darău este senator din 2020 și are experiență în arhitectură software, coordonarea de proiecte și echipe, precum și colaborări internaționale.

