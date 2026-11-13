AUR cere MApN să explice cum vor fi recuperați banii pentru întârzierile în livrarea sistemelor antiaeriene

Alianța pentru Unirea Românilor cere Ministerului Apărării Naționale explicații privind eșecul primelor două sisteme antiaeriene la testele de recepție. Formațiunea solicită, totodată, un calendar actualizat pentru livrarea celor patru sisteme, precum și detalii despre măsurile prin care autoritățile vor recupera integral penalitățile, potrivit Agerpres.

"România a contractat sisteme antiaeriene în valoare de 328 de milioane de euro, dar primele echipamente care trebuiau livrate Armatei Române nu au trecut testele de recepţie. Potrivit informaţiilor apărute în presă, primele două sisteme Oerlikon GDF 103, în valoare de 166 de milioane de euro, aveau termen de livrare 15 aprilie 2026, însă recepţia acestora a fost amânată din cauza neîndeplinirii cerinţelor tehnice. MApN a emis o primă factură de penalităţi de 8,7 milioane de euro către Rheinmetall Landsysteme GmbH. AUR cere Guvernului Niculescu şi conducerii MApN să explice public de ce au apărut aceste întârzieri, când vor fi livrate echipamentele şi cum vor fi recuperaţi banii datoraţi statului român", se arată într-un comunicat al AUR transmis vineri.

AUR menţionează că acest contract vizează modernizarea a patru sisteme antiaeriene destinate Armatei Române, într-un context regional în care consolidarea capacităţilor de apărare reprezintă o necesitate strategică, şi susţine că emiterea unei facturi de penalităţi nu înseamnă însă că prejudiciile provocate de întârzieri au fost acoperite sau că echipamentele au devenit operaţionale.

"România are nevoie de sisteme funcţionale, conforme cu cerinţele tehnice şi livrate la termenele asumate, nu doar de contracte semnate şi penalităţi calculate pe hârtie. AUR cere verificarea modului în care au fost evaluate riscurile tehnice, contractuale şi de aprovizionare înainte de atribuirea contractului, precum şi a procedurilor de negociere şi monitorizare a executării acestuia. Autorităţile trebuie să explice ce mecanisme de control au funcţionat, unde au apărut deficienţele şi cine răspunde pentru eventualele erori administrative. Aceleaşi probleme nu trebuie repetate în viitoarele programe de înzestrare, inclusiv în achiziţiile realizate prin mecanismul european SAFE", transmite AUR.

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Potrivit sursei citate, România îşi asumă cheltuieli considerabile pentru modernizarea Armatei, iar fiecare contract trebuie urmărit până la recepţia efectivă a echipamentelor.

"AUR susţine consolidarea capacităţii naţionale de apărare, dar solicită disciplină contractuală, transparenţă în utilizarea fondurilor publice şi responsabilitate din partea celor care gestionează programele de achiziţii militare. Întârzierile nu pot deveni o practică tolerată, iar penalităţile prevăzute în contracte trebuie recuperate efectiv, nu doar facturate. Apărarea României nu se face cu promisiuni şi contracte de sute de milioane de euro, ci cu echipamente funcţionale, livrate la timp. Guvernul Niculescu şi MApN trebuie să prezinte un calendar clar pentru finalizarea programului Oerlikon GDF 103, să asigure recuperarea penalităţilor şi să stabilească responsabilităţile pentru întârzierile constatate. Securitatea naţională nu poate fi lăsată la discreţia unor termene încălcate şi a unor explicaţii administrative fără rezultate", subliniază AUR.