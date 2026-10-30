S-au împărțit ultimele firimituri din buget pe acest an și, ca să nu ne scufundăm complet în hăul unui deficit uriaș, miniștrii au primit o lecție brutală de umilință. Au cerut 60 de miliarde de lei, au primit mai puțin de 6. Şeful finanţelor spune că altfel riscam să vedem un cartonaş roşu din partea agenţiilor de rating. Statul nu încasează suficienţi bani, iar ministrul finanţelor evită să promită că nu ne aşteaptă şi alte creşteri de taxe.

Ministerele au cerut, Guvernul a decis. Cei mai mulţi bani alocaţi în plus merg către ministerul Muncii: 3,32 miliarde de lei. Din această sumă se vor plăti în mare parte pensiile, salariile şi serviciile de asistenţă socială. Al doilea minister cu cea mai mare alocare la această primă rectificare din 2026 este cel al Sănătăţii care va avea în plus 1,2 miliarde de lei, dar o parte din bani sunt fonduri deblocate.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte şi ea 7,1 mld. de lei - necesare pentru tratamente şi spitale. În total, sănătatea va avea, aşadar, peste opt miliarde de lei alocate la această rectificare. Agricultura primeşte aproape un miliard de lei, iar către Ministerul Afacerilor Interne merg aproape 167 de milioane de lei.

"Ministerul Sănătății nu mai are nevoie de alte sume în plus. Singura nevoie pentru domeniul sănătății, pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, este de aproximativ 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Articolul continuă după reclamă

Investițiile rămân la peste 8% din PIB. Ministrul finanţelor spune că evaluarea realistă a bugetului este colacul de salvare şi în perioada următoare.

"Suntem în riscul de a pierde oricând perspectiva ratingului. Cartonașele galbene s-au dat. Orice abatere de la acest traseu ne poate duce la un cartonaș roșu, care vine neanunțat", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Tăieri de peste un miliard de lei la Dezvoltare și Energie

Prin urmare sunt şi ministere care au pierdut bani la rectificare. Ministerul Dezvoltării: în jur 1,1 miliarde de lei, iar Ministerul Energiei, la fel, tot peste un miliard. S-au făcut reduceri și la Finanțe, Transporturi, Educație - 387 de milioane și Economie, peste 100 de milioane de lei.

Cu toate acestea, deficitul crește cu 3,5 miliarde, deoarece veniturile statului sunt SUB estimările inițiale.

"Toată lumea cere. Toată lumea vrea. Doar că aceste cerințe n-au de unde să fie onorate. Dacă am face treaba asta, deficitul ar urca instantaneu la loc, la 9%, și ne-am întoarce în punctul din care am plecat", a declarat analistul economic Cristian Păun.

"Nu-mi doresc să crească taxele. Îmi doresc să avem resurse. Dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul rămâne intact", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Toţi economiştii o confirmă. Păşim pe gheaţă subţire, iar portofelele ni se golesc din ce în ce mai repede.

"Realitatea e foarte serioasă şi foarte dură, fără creştere economică suficientă, cu presiune foarte mare pe combustibili şi energie, care rămân scumpe. De inflaţie ridicată nu scăpăm repede", a afirmat Adrian Mitroi, analist economic.

România va fi din nou evaluată de marile agenţii de rating la începutul lui 2027, când marii investitori vor vedea dacă am reuşit sau nu să facem ordine în finanţele ţării şi să rămânem atractivi pentru proiecte noi.