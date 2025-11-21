Cine este Angela Negrotă, candidat independent la primăria Capitalei

Angela Negrotă şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei pe 17 noiembrie. Se prezintă online ca activist civic și jurist, dar nu sunt disponibile foarte multe date despre studii, activitate, familie sau ce program are pentru Capitală. La alegerile parlamentare din 2024, a candidat din partea SOS România pentru un mandat de senator în circumscripția București.

În postările sale de pe rețelele de socializare, apar frecvent mesaje în care se declară împotriva cărții de identitate electronice și își exprimă susținerea pentru Cezar Avramuță, cunoscut și ca "Stegarul dac", precum și pentru Flavia Groșan, medicul devenit controversat prin teoriile sale privind COVID-19.

Este membru al Coaliției STOP 5G România, o grupare de militanți români care se opune implementării tehnologiei 5G. Gruparea susține teorii conspiraționiste, precum riscul ca sateliții rețelelor 5G să afecteze "circuitul electric global" sau "chi-ul planetei", ceea ce ar duce la distrugerea vieții pe Pământ. Mișcarea este susținută de o rețea de ONG-uri religioase, naționaliste sau cu viziuni anti-sistem.

Articolul continuă după reclamă

Angela Negrotă susține că echipamentele wireless instalate pe stâlpuri sunt nocive pentru copii, inclusiv aparatele de validat cartelele STB din mijloacele de transport în comun, și că oamenii din autobuze riscă să fie expuși la radiații. "Eu le-am măsurat, aparatele se dau peste cap", afirmă ea. De asemenea, susține că becurile cu LED sunt periculoase pentru sănătate şi l-a citat pe Robert F. Kennedy Jr, controversatul secretar al Sănătăţii din SUA.

Potrivit evenimentelor la care a participat, conform istoricului de pe Facebook, Angela Negrotă se declară împotriva Organizației Mondiale a Sănătății ("Nu suntem cobai! Afară cu OMS din țară! Respingem aderarea la consorțiul ELIXIR!"). Folosește un discurs conspiraționist în prezentarea evenimentului, utilizând termeni precum "ELIXIR-ul morții", "zombificarea populației", "transumanizare" sau "manchipox". ELIXIR este, în realitate, o rețea științifică europeană destinată să sprijine cercetarea prin gestionarea eficientă a datelor biologice.

În 2023, a organizat un eveniment intitulat "Jos labele de pe copiii noștri". "Nu permitem transformarea creșelor, grădinițelor, școlilor, facultăților și a centrelor de plasament în centre de testare și de administrare la copii a unor seruri mai mult sau mai puțin experimentale", susține în prezentarea evenimentului.

