USR și-a ales noua conducere. Grindeanu, ţinta atacurilor la Congres: "Întâiul văitător al ţării"

USR şi-a ales, sâmbătă, la Timişoara, în cadrul Congresului USR, noul Birou Naţional. Preşedintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului, arată formaţiunea.

Potrivit USR, noii vicepreşedinţi USR sunt, in ordinea numărului de voturi: Radu Miruţă, Diana Buzoianu, Iulian Lorincz, Dan Barna, Radu Mihai, Irineu Dărău, Diana Stoica, scrie News.ro.

Membri în noul Birou Naţional sunt: Cristian Seidler, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Ionuţ Moşteanu, Oana Ţoiu, Vlad Voiculescu, Sorin Sipos, Oana Murariu, Roxana Vîlcu, Pollyanna Hangan, Eugen Terente, Teodora Stoian, Ruben Latcau, Mircea Aurel Deac, Andrei Nistor, Lucian Stanciu-Viziteu, Florin Drăgulin

Noul Birou Naţional va coordona activitatea politică a USR la nivel naţional şi va sprijini implementarea direcţiilor strategice stabilite de Congres, mai arată USR în comunicat.

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"Opoziţia este uneori un privilegiu"

Fostul ministru al Economiei Irineu Darău, preşedinte al USR Braşov, a declarat la Congres că USR nu trebuie să se descurajeze pentru că a trecut în opoziţie, el arătând că "opoziţia este uneori un privilegiu".

"Nu vor putea restaura acea grea plapumă pesedistă, fesenistă, peceristă, pentru că noi am creat breşe de neacoperit în această plapumă", a spus Darău.

Ionuţ Moşteanu, fost ministru USR al Apărării Naţionale, le-a transmis colegilor din formaţiunea politică un îndemn la „curaj”.

"Au pus tot felul de etichete pe noi, fie pe stradă fie în social media, să ne sperie să ne facă să nu mai vorbim atât de mult, poate să nu mai comentăm atât de mult. Cine? Ei? Unii care şi-au făcut un idol dintr-unul cu pantaloni roşii care recită din desene animate. Haide să nu le permitem asta!", a afirmat Moşteanu.

Oana Ţoiu, fost ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Ilie Bolojan, l-a ironizat pe preşedintele PSD, afirmând că Sorin Grindeanu nu a mai avut curajul de a intra el însuşi în Guvern, după ce în mandatul de prim-ministru pe care l-a avut a scos sute de mii de oameni în stradă, adoptând faimoasa Ordonanţă 13.

Grindeanu, "ministrul vai- aoleu"

"A ales această funcţie nouă de 'ministrul vai- aoleu', întâiul văitător al ţării", a spus Oana Ţoiu.

Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns ironiilor lui Sorin Grindeanu care a transmis „condoleanţe” celor de la USR în ziua în care guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit.

"Domnule Grindeanu, ce nu înţelegeţi dumneavoastră este că noi toţi cei care suntem aici suntem foarte bine mersi în privat, acest concept foarte abstract pentru PSD. Am venit să scoatem sinecurile PSD-iste, da, din instituţii, pentru că voiam să punem oameni, experţi acolo pentru care pălăria nu este prea mare", a afirmat Diana Buzoianu.

Preşedintele Dominic Fritz a anunţat că opoziţia pe care USR o va face nu va fi una în care parlamentarii vor spune doar „nu”, ci vor veni cu proiecte alternative.

„România are nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de formă, o reformă administrativă nu de pe Temu, cum ne-a propus-o PSD. România are nevoie de reforme economice care să îndrepte banii spre buzunarele oamenilor, nu spre sinecuri. România are nevoie de un stat de drept în care nimeni să nu fie deasupra legii şi în care prescripţia să nu mai fie o scăpare”, a spus Fritz.

"Ne ţinem de treabă. Ne ţinem de cuvânt"

Congresul USR a adoptat sâmbătă Rezoluţia "Ne ţinem de treabă. Ne ţinem de cuvânt", care face bilanţul activităţii miniştrilor USR, stabileşte principiile partidului în opoziţie şi direcţiile pentru următoarea guvernare. Obiectivul USR este o guvernare fără PSD şi fără AUR, cu PNL partener egal.

"În opoziţie, USR va propune un contraproiect pentru fiecare lege nocivă a PSD şi se va opune ferm oricărei creşteri de taxe", anunţă formaţiunea.