Fritz, la congresul USR: România nu are nevoie de o reformă administrativă de pe Temu, cum a propus-o PSD

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă că opoziţia pe care Uniunea o va face nu va fi una în care parlamentarii vor spune doar "nu", ci vor veni cu proiecte alternative. "România are nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de formă, o reformă administrativă nu de pe Temu, cum ne-a propus-o PSD", a spus Fritz, la congresul USR.

"România are nevoie de reforme economice care să îndrepte banii spre buzunarele oamenilor, nu spre sinecuri. România are nevoie de un stat de drept în care nimeni să nu fie deasupra legii şi în care prescripţia să nu mai fie o scăpare. Opoziţia nu înseamnă doar să spui nu şi rezoluţia noastră o spune clar: nu ne limităm la a face opoziţie. Guvernăm din opoziţie. Pentru fiecare lege proastă a PSD, USR vine cu un contraproiect.

România are nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de formă, o reformă administrativă nu de pe Temu, cum ne-a propus-o PSD. România are nevoie de reforme economice care să îndrepte banii spre buzunarele oamenilor, nu spre sinecuri. România are nevoie de un stat de drept în care nimeni să nu fie deasupra legii şi în care prescripţia să nu mai fie o scăpare. Are nevoie de servicii secrete puternice, dar care să răspundă în faţa Parlamentului, fără ofiţeri acoperiţi în politică, în justiţie sau în presă”, a afirmat Dominic Fritz sâmbătă, la congresul USR.

Acesta a vorbit şi depsre faptul că „PSD va investi energie şi bani în vânătoarea miniştrilor” USR.

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"Nu poate Grindeanu să <<dezuserizeze>> cât putem noi să luptăm pentru România pe care o iubim şi în care credem. (...) O săptămână întreagă, PSD a căutat gaura din buget. Duminică au dat pe surse că gaura e de 30 de miliarde. Marţi era deja de 80 de miliarde, gaura creştea mai repede decât zboară avionul Nordis. Acum au venit cu o rectificare şi în rectificarea guvernului lor, cu cifrele lor. Şi ce scrie acolo? Deficitul a scăzut, după nouă luni era la 3,8%. Acum cer o a doua rectificare: cică ministerele vor 60 de miliarde în plus, bani care, evident, nu există. Aşa că Grindeanu a căutat gaura şi n-a găsit-o. Aşa că acum o face PSD", a mai declarat Dominic Fritz.