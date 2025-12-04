Circ la audierile în criza apei din Prahova. Cei chemaţi să dea explicaţii nu au vorbit timp de 40 de minute

A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă. Şi, tot de o săptămână, autorităţile îşi paseză vina una alteia. Aşa că a fost nevoie problema să ajungă şi în Parlament. Chiar la această oră au loc audieri în Comisia Economică de la Senat. Audieri care au început cu scandal.

Au fost invitați pentru a da explicații despre criza apei din Prahova și Dâmbovița responsabilii pentru această situație. Este o listă lungă de invitați: conducerea Administrației Naționale Apele Române, conducerea Administrației Bazinale de Apă Buzău Ialomița şi conducerea operatorului local de apă.

E vorba despre compania Exploatare Sistem Zonal Prahova. Însă, pe lângă toți acești responsabili locali, au fost invitați la audierile din Comisiile de Specialitate din Senat şi conducerea Hidroelectrica şi conducerea DSP Prahova, de asemenea, un secretar de stat de la Ministerul Mediului cu atribuții în domeniul apei.

Sunt audiați în Comisia Economică a Senatului, pentru a da explicații în legătură cu criza apei din Prahova și Dâmbovița după ce, aproape de o săptămână, peste 100.000 de oameni din cele două județe au rămas fără apă potabilă.

Tensiuni în Parlament după criza apei din Prahova

Toată această situație a creat tensiuni și pe scena politică. Tensiuni și atacuri la vârful coaliției de guvernare. Liderii PSD o acuză pe ministrul Mediului Diana Buzoianu că ea ar fi responsabilă pentru toată această criză. I-au cerut premierului Ilie Bolojan să îi solicite de urgență explicații Ministrului Mediului.

Pe de altă parte, reprezentanții USR susţin că acțiunile PSD nu sunt decât un "spectacol politic declanșat înainte de alegeri", menit să mascheze lipsa de răspuns real la criza apei. Senatorul Ștefan Pălărie (USR) a criticat modul în care s-a organizat ședința: "E ședință oficială? Dacă e ședință oficială, de ce nu sunt și alți colegi prezenți online? De ce nu s-a organizat o comisie comună cu Comisia de Mediu?"

USR a insistat că ar fi trebuit invitată și Monica Hunyadi, manager în cadrul companiei ESZ, pentru a explica direct ce s-a întâmplat la Paltinu, însă cererea a rămas fără ecou. Timp de 40 de minute, discuțiile s-au transformat într-un adevărat conflict între USR și PSD, în timp ce cei care ar fi trebuit să ofere explicații pentru criza de la Paltinu au preferat să tacă, lăsând Comisia într-o atmosferă tensionată și haotică.

În cele din urmă a luat cuvântul şi directorul departamentului situații de urgență din cadrul Apele Române, Ionel Sorin Rîndaşu-Beuran, care a explicat mecanismul de evacuare a apei. "În septembrie, a doua inspecție subacvatică ne-a confirmat că, în mecanismul care evacuează apa (plastic, dopul de la cadă), în fața lui a căzut un mecanism manevrat prin niște cabluri. Acesta a blocat golirea de la fund și este deja acoperit de sedimente."

Pe cine dă vina ministrul Mediului

A venit o reacție și din partea Președintelui Nicușor Dan. Cel care susține că, în opinia sa, vinovăția pentru toată această situație aparține conducerii Administrației Naționale Apele Române.

De asemenea, Ministrul Mediului Diana Buzoianu susține că vinovați pentru toată această situație sunt cei de la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița și conducerea operatorului local, compania Exploatare Sistem Zonal Prahova.

