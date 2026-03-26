Ciucu ar putea demola blocul din Rahova, dacă nici la următoarea licitaţie nu se va înscrie nicio firmă

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat despre blocul din cartierul Rahova, distrus în urma exploziţiei de la sfârşitul anului trecut, că au fost două licitaţii pentru punerea acestuia în siguranţă la care nu s-a prezentat nicio firmă. El a precizat că doar una sau două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni în acest caz. Ciucu a menţionat că dacă nici la următoarea licitaţie nu se va prezenta nimeni, atunci ar trebui discutat dacă nu este mai bine ca, în loc de consolidarea blocului, să se treacă la demolarea acestuia şi apoi la reconstrucţie.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce se întâmplă cu blocul din Rahova, unde este necesară punerea în siguranţă, dar nicio firmă nu doreşte să se implice în acest proiect.

"Se pare că structura a fost foarte afectată. Se pare că doar una, două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni. Este vorba de un anumit tip de utilaj. Ce-am făcut? Am scos la licitaţie o dată, am scos la licitaţie a doua oară şi după a doua oară când am văzut că nu s-au prezentat la licitaţie, deşi au fost negocieri fără publicare, fiind o urgenţă, i-am rugat, am vorbit cu fiecare în parte, vă rugăm veniţi şi participaţi, dar nici aşa. Şi ultima măsură pe care am luat-o a fost să creştem practic preţul, adică să indexăm valorile, că poate aşa vor să fie motivaţi şi să vină la licitaţie", a afirmat Ciprian Ciucu.

El a precizat că în câteva zile urmează să se afle dacă la a treia licitaţie se va înscrie cineva.

"Acum, dacă vom avea pe cineva care va participa de data aceasta la licitaţie şi o să aflăm în aproximativ o săptămână, maxim două, mă voi întâlni cu oamenii şi le voi da un calendar clar să vedem în cât timp se poate pune blocul în siguranţă, de asemenea este important ca cei care fac cercetări, în acest caz, să aibă acces acolo, dar ei nu pot intra acolo până blocul nu va fi pus în siguranţă", a explicat primarul Capitalei.

Edilul a menţionat dacă nici acum nu se prezintă nicio firmă, atunci trebuie purtată o discuţie paşii care trebuie urmaţi mai departe.

"Dacă nu se vor mai prezenta la licitaţie, iarăşi mă voi întâlni cu oamenii şi îi voi pune în faţa unei decizii pe care trebuie să o luăm împreună într-un mod participativ. Ce facem? Mai scoatem încă o dată la licitaţie şi amânăm momentul în care blocul să fie demolat, pentru că nu mai poţi să îl ţii, inclusiv amânăm momentul în care să fie reconstruit, sau luăm decizia că asta este, a fost o situaţie de urgenţă, nu îşi mai pot recupera bunurile. Este vorba de acte, eu îi înţeleg foarte bine pe oameni, adică nu sunt nişte mofturi. De aceea şi costul pe care îl suportăm este semnificativ, tocmai ca să venim în întâmpinarea lor. Dar eficient ar fi, nu ştiu, să scoată alte acte şi să mergem mai departe, pentru că, până la urmă, ceea ce cred că îşi doreşte fiecare este să beneficieze de reconstrucţia blocului", a explicat Ciucu.

Întrebat ce înseamnă să meargă mai departe, primarul a răspuns: "În sensul că nu mai facem consolidare, trecem direct la demolare şi reconstrucţie".

