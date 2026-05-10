Ludovic Orban, fost lider al PNL și fost consilier al președintelui Nicușor Dan, susține că votul la moțiunea de cenzură a demonstrat existența unei noi majorități parlamentare, capabile să răstoarne Guvernul. În opinia sa, președintele ar trebui să desemneze PSD pentru formarea unui nou Executiv, chiar dacă "una este să aduni voturi la o moţiune de cenzură, alta este să învesteşti un Guvern". Orban acuză PSD că a încălcat acordul din Coaliție și că a declanșat un conflict politic împotriva foștilor parteneri de guvernare, potrivit News.ro.

Fost consilier prezidenţial al lui Nicuşor Dan: Președintele trebuie să dea mandat PSD să formeze un Guvern

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a declarat, într-o emisiune difuzată duminică, de Digi 24, că "cine a iniţiat moţiunea de cenzură şi a reuşit să stângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului" ar trebui să formeze guvernarea.

"Preşedintele trebuie să ţină cont. E o logică politică democratică. Deci, practic, două formaţii politice au depus o moţiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesari pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluţia de guvernare. Iar preşedintele, după părerea mea, trebuie sa dea mandat PSD-ul", a declarat fostul preşedinte liberal.

Acesta a adăugat, însă, că PSD trebuie să obţină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.

"Una este să aduni voturi la o moţiune de cenzură, alta este să investeşti un guvern. E o diferenta mare", afirmă Ludovic Orban.

Orban critică apelul la calm făcut de Nicușor Dan

Orban consideră că a fost ”deplasată şi ruptă de realitate” declaraţia preşedintelui de după moţiunea de cenzură, când a făcut apel la calm şi a făcut referire la o posibilă refacere a coaliţiei.

În plus, fostul preşedinte PNL a afirmat că, din 15 octombrie, PSD a "violat" pactul coaliţiei şi a "declanşat războiul" împotriva partidelor din coaliţie.

Moţiunea de cenzură depusă de PSD şi AUR a fost votată de 281 de parlamentari.

Ce șanse sunt pentru formarea unei noi majorități parlamentare

USR şi PNL au decis că nu vor mai guverna cu PSD. În acest context, momentan este neclar cine va reuşi să strângă o majoritate pentru învestirea unui nou guvern, nici pe cine va desemna preşedintele Nicuşor Dan să propună Executivul.

