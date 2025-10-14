Antena Meniu Search
CNA îi solicită lui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte a Strategiei Naţionale de Apărare

Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. El a punctat că integrarea acesteia în Strategie este o "nevoie vitală".

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 17:56
CNA îi solicită lui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte a Strategiei Naţionale de Apărare Preşedintele României, Nicuşor Dan. 26 august 2025 - Hepta

"Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri - ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii", a transmis Jucan, într-o postare pe Facebook.

El afirmă că "aceste mecanisme nu doar că deformează realitatea - ele pot schimba alegeri, pot slăbi instituţii şi pot diviza o ţară întreagă".

"Este un cinic război cognitiv pentru influenţarea viitorului ţării noastre. De aceea, astăzi, CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să transmită preşedintelui României, Nicuşor Dan, solicitarea ca 'educaţia media' să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. Nu mai este o opţiune. Este o nevoie vitală. 'Educaţia media' înseamnă să ne protejăm copiii de manipulare, să întărim societatea şi să ne apărăm democraţia atât de greu dobândită. Este scutul care ne lipseşte - şi pe care trebuie să îl construim acum", a adăugat Valentin Jucan.

