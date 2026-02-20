Ilie Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu Ursula von der Leyen, săptămâna viitoare. Miza: fondurile UE

Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc într-un moment-cheie pentru România, în contextul negocierilor privind bugetul de stat, al fondurilor din PNRR și al așteptatului răspuns al Comisiei Europene privind plata a sute de milioane de euro.

Informaţia este confirmată şi de agenda de lucru a şefei Comisiei Europene.

Vizita are loc în contextul în care autorităţile de la Bucureşti poartă, în această perioadă, discuţii în cadrul coaliţiei de guvernare privind elaborarea Legii bugetului de stat pentru anul în curs, având în vedere şi fondurile europene care urmează să susţină componenta de investiţii a bugetului.

Totodată, în următoarele două-trei săptămâni, România urmează să primească un răspuns oficial din partea Comisiei Europene cu privire a situaţia fondurilor aferente jalonului din PNRR privind pensiile magistraţilor, respectiv suma de 231 de milioane de euro.

Guvernul aşteaptă şi aprobarea Executivului european referitoare la cererea de plată nr. 4.

"Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de, să spunem, consultare şi verificare de către Comisia Europeană. Aşa cum am spus în spaţiul public, în luna martie cel mai probabil vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată, iar lucrul acesta este exact în termenul pe care îl are Comisia Europeană", a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

