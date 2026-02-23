Noi detalii din cazul în care Prestianni, de la Benfica, i-ar fi adresat insulte rasiste starului Vinicius

Prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal a fost marcată de scandalul cu tentă rasistă în care au fost implicaţi Vinicius, starul lui Real Madrid, şi Prestianni, fotbalistul de la Benfica Lisabona.

Prestianni, de la Benfica, este acuzat că i-a adresat insulte rasiste starului Vinicius - Profimedia

Marţea trecută, în prima manşă, Real Madrid s-a impus pe terenul portughezilor, 1-0, tocmai graţie unui gol marcat de Vinicius. Totuşi, după reuşita brazilianului, din minutul 50, pe Da Luz a izbucnit un scandal monstru.

Brazilianul a văzut un cartonaş galben, pentru că s-ar fi bucurat într-un mod provocator în faţa fanilor portughezi, iar apoi jucătorii celor două echipe s-au luat la harţă.

Vinicius l-a acuzat pe Prestianni, de la Benfica Lisabona, că i-a adresat insulte rasiste şi a părăsit terenul de joc. Brazilianul a revenit după aproape 15 minute de parlamentări, perioadă în care duelul a fost întrerupt.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, după aproape o săptămână de la incidentul respectiv, ies la iveală noi detalii despre scandalul de la Lisabona. UEFA a deschis deja o anchetă în acest caz, iar Prestianni le-ar fi cerut scuze colegilor de echipă pentru că i-a implicat în acest scandal.

Totuşi, argentinianul le-ar fi spus acestora ce ar fi declarat şi imediat după meci, respectiv că i-ar fi spus lui Vinicius că este un "maricon", cuvânt folosit în spaniolă pentru a indica un "homosexual", şi nu "mono", cuvântul pentru a indica o maimuţă.

Însă, cum pedeapsa pentru rasism şi homofobie este asemănătoare, Gaston Fernandez, impresarul lui Prestianni, ar fi negat că fotbalistul le-ar fi transmis colegilor un astfel de mesaj.

Returul dintre Real Madrid şi Benfica Lisabona se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22.00, pe Estadio Santiago Bernabeu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰