Reportul la Joker a crescut la peste 10,66 milioane de euro. Joi au loc noi trageri

Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete, care au avut loc duminică, Loteria Română a acordat 36.172 de câştiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro). La Joker, la categoria a II-a este un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro), în timp ce la Noroc Plus este un report la categoria I de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro). La Super Noroc este un report în valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro). La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 51.461,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Satu Mare. 

