Coaliția de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă ședință, pentru a continua discuțiile despre forma finală a rectificarării bugetare. "O să fie o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal şi asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli" a declarat ieri preşedintele Nicuşor Dan.

Ședința coaliției pe tema rectificării s-a încheiat, proiectul va fi publicat astăzi și, în funcție de avizare, va fi adoptat de Guvern miercuri sau joi.

Potrivit unor surse guvernamentale, la rectificarea bugetară, Ministerul Mediului mai primește 300 de milioane de lei pentru acoperirea facturilor, iar ministerul Economiei alți 300 de milioane de lei pentru fondul de rezervă. De asemenea, la Ministerul de Externe rămân cele 127 de milioane de lei economisite din organizarea alegerilor, iar Ministerul Culturii primește suplimentar 50 de milioane de lei.

La reuniune au fost prezenți, între alții, premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuț Moșteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților naționale din Parlament.

Articolul continuă după reclamă

Duminică, președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat cum privește situația din coaliție, că în acest moment în coaliție există stabilitate, dovadă fiind faptul că măsurile luate în cele trei luni de la instalarea Guvernului Bolojan au fost adoptate prin consens. Totodată, șeful statului a subliniat că discuția cea mai importantă din coaliție săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.

Nicuşor Dan, despre rectificarea bugetară: Va creşte deficitul la 8,4% şi va aduce cheltuieli de +25 mld. lei

Nicuşor Dan a mai spus că rectificarea bugetară va fi una care să asigure funcţionarea statului în mod normal. "Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1% deficit, cât era, la 8,4%, şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli", a explicat preşedintele, adăugând că înţelegerea este perfectată în linii mari şi că "e o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într"o parte sau în alta".

"Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare este discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal oamenilor care ne-au împrumutat cu bani - şi sunt mulţi - că suntem serioşi. Rectificarea care va fi agreată săptămâna aceasta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi elaborat în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi cei care se uită la noi că suntem pe direcţia stabilităţii", a subliniat preşedintele.

El a precizat că va fi o rectificare care să permită funcţionarea statului. "Realist, România a plecat, atunci când a fost aprobat bugetul, în februarie-martie, cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat că, în acel moment, s-a asumat că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite - ele existau, dar nu erau prevăzute pe hârtie. În momentul de faţă, va exista o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal şi asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1%, cât era, la 8,4%, adică un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, aceasta va fi rectificarea. Şi acum, discuţia este destul de... adică înţelegerea este perfectată în linii mari. E o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele s-a referit şi la efectele măsurilor fiscale implementate până acum. "Sunt, bineînţeles, două componente. Este componenta impactului asupra oamenilor - şi el există, da? Am spus asta de mai multe ori. Şi este chestiunea stabilităţii financiare. Şi aici trebuie să ne uităm în trecut, da? În trecutul recent, avem cele trei agenţii de rating care ne-au păstrat în categoria 'recomandat investiţiilor'. Acesta este lucrul care contează. Suntem deja... măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper să nu însemne taxe. Dar, pentru punctul la care ne aflăm - ţinând cont că acest guvern are trei luni - este... adică toată lumea, toţi partenerii noştri, apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul actual", a subliniat Nicuşor Dan.

El a negat că s-ar fi pus problema unei noi creşteri a TVA.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a făcut sâmbătă precizări referitoare la rectificarea bugetară, arătând că nu pot fi asigurate 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii de credite, dar autorităţile fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele necesare. El a mai spus că 150 de miliarde de lei vor fi menţinute pentru investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, deoarece ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile actuale ale României: pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiţii.

"După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Miniştrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile de astăzi ale României: pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiţii", a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că "150 de miliarde le menţinem pentru investiţii". "Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă, cu un spaţiu fiscal restrâns, la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi continuăm să discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceştia. Bineînţeles că nu putem asigura cele 80 de miliarde de lei cât au fost solicitate, dar facem în aşa fel încât să acoperim necesarul", a subliniat Nazare.

Ministrul Finanţelor a mai declarat că aceste aspecte au fost discutate cu premierul Ilie Bolojan, la minister, pe tabloul complet al rectificării. "Am decis împreună ca data de publicare să fie luni, bineînţeles, aceasta fiind aprobată la termen, exact aşa cum ne-am propus, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare", a mai spus Alexandru Nazare.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰