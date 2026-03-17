Coaliția, "în preanestezie". Cum descrie ministrul Sănătății tensiunile din Guvern după dezbaterile pe buget

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că actuala coaliție de guvernare traversează un moment tensionat, pe care îl descrie drept "preanestezie", dar susține că situația nu a ajuns încă la un nivel critic.

de Marius Gîrlaşiu

la 17.03.2026 , 18:07
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la o conferinţă de presă

Declarațiile vin în contextul divergențelor dintre PSD, pe de o parte, și PNL și USR, de cealaltă parte, în timpul dezbaterilor la proiectul bugetului de stat pe 2026. Întrebat dacă actuala coaliție a ajuns "la Terapie Intensivă", ministrul Sănătății a respins această idee, dar a recunoscut existența unor probleme.

"Nu cred că a intrat la Terapie Intensivă. Este în preanestezie, aș putea spune. Nu e încă la terapie intensivă", a declarat Alexandru Rogobete.

Jurnaliștii au continuat seria întrebărilor și au vrut să afle dacă, în acest context, premierul se află "pe perfuzii" din punct de vedere politic. Ministrul a evitat însă să dezvolte comparația.

"Nu aș vrea să intru în astfel de metafore. Situația politică și dezechilibrul și tensiunea care se văd în spațiu public nu cred că sunt o surpriză pentru nimeni. Asta e motivul pentru care am zis că este în preanestezie", a adăugat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă ar colabora mai bine cu un alt premier, ministrul Sănătății a refuzat să ofere un răspuns, evitând să comenteze eventuale schimbări la nivelul conducerii Guvernului.

alexandru rogobete ministrul sanatatii buget 2026 coalitie ilie bolojan psd pnl usr
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
