Coaliția, "în preanestezie". Cum descrie ministrul Sănătății tensiunile din Guvern după dezbaterile pe buget
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că actuala coaliție de guvernare traversează un moment tensionat, pe care îl descrie drept "preanestezie", dar susține că situația nu a ajuns încă la un nivel critic.
Declarațiile vin în contextul divergențelor dintre PSD, pe de o parte, și PNL și USR, de cealaltă parte, în timpul dezbaterilor la proiectul bugetului de stat pe 2026. Întrebat dacă actuala coaliție a ajuns "la Terapie Intensivă", ministrul Sănătății a respins această idee, dar a recunoscut existența unor probleme.
"Nu cred că a intrat la Terapie Intensivă. Este în preanestezie, aș putea spune. Nu e încă la terapie intensivă", a declarat Alexandru Rogobete.
Jurnaliștii au continuat seria întrebărilor și au vrut să afle dacă, în acest context, premierul se află "pe perfuzii" din punct de vedere politic. Ministrul a evitat însă să dezvolte comparația.
"Nu aș vrea să intru în astfel de metafore. Situația politică și dezechilibrul și tensiunea care se văd în spațiu public nu cred că sunt o surpriză pentru nimeni. Asta e motivul pentru care am zis că este în preanestezie", a adăugat Alexandru Rogobete.
Întrebat dacă ar colabora mai bine cu un alt premier, ministrul Sănătății a refuzat să ofere un răspuns, evitând să comenteze eventuale schimbări la nivelul conducerii Guvernului.
