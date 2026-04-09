Cum se schimbă regula gărzilor. Rogobete: Rezidenții vor fi plătiți pentru munca suplimentară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 9 aprilie, modificarea ordinului privind rezidențiatul. Medicii rezidenți vor fi incluși în linia de gardă și vor fi plătiți pentru activitatea desfășurată în afara programului normal.

"Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe și recunoaștere clară a muncii lor. Rezidenții nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real și din îngrijirea pacienților, în fiecare zi", a transmis ministrul.

Rogobete: "Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist"

Acesta a subliniat că rolul rezidenților în sistemul medical este esențial și nu trebuie tratat ca unul secundar. "Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a 'profului'. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate și cei pe care ne bazăm pentru o construcție onestă, care nu mai ține cont de trecut, ci de prezent și viitor", a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit modificărilor propuse, medicii rezidenți vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă în unitatea sanitară în care efectuează stagiul, urmând să dubleze medicul de gardă pentru completarea programului normal de lucru. "Am modificat Ordinul ministrului Sǎnǎtǎții Nr. 870, aflat în prezent în transparență pe pagina Ministerului Sănătății, pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți", a mai spus Rogobete.

De asemenea, începând cu anul I, aceștia vor putea participa, la cerere, la gărzi în afara programului normal, sub supravegherea medicului titular, iar din anul III vor putea intra inclusiv în linia I de gardă, cu respectarea competențelor și sub coordonarea unui medic specialist sau primar.

Ministrul a precizat că o schimbare importantă vizează plata acestor activități: "Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale". "Ei sunt generația care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei", a declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a adăugat că modul în care sunt tratați rezidenții reflectă direcția sistemului medical. "Chiar dacă am fost medic rezident timp de 2 ani și jumătate și am renunțat la medicină pentru administrație, pentru că mi-a plăcut mai mult, a fost suficient cât să înțeleg importanța medicului rezident în ecosistemul unui spital. Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva și nici 'umplutură' atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcționarea sistemului actual și, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista", a mai precizat Alexandru Rogobete.

