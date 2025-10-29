Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Coaliţia, la un pas de implozie. PSD ameninţă cu moţiunea de cenzură

Criza din Coaliţie se adânceşte. PSD se opune numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier şi îi cere lui Ilie Bolojan să retragă de urgenţă nominalizarea. PSD ameninţă că va depune o moţiune de cenzură dacă reforma pensiilor speciale încasate de magistraţi va pica din nou la Curtea Constitutională.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 13:46

Aseară, într-un nou episod din campania "Toată România Noastră", Alessandra Stoicescu a vorbit cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR care a venit cu câteva precizări.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan sorin grindeanu oana gheorghiu motiune de cenzura olguta vasilescu
Înapoi la Homepage
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale?
Observator » Ştiri politice » Coaliţia, la un pas de implozie. PSD ameninţă cu moţiunea de cenzură