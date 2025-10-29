Video Coaliţia, la un pas de implozie. PSD ameninţă cu moţiunea de cenzură
Criza din Coaliţie se adânceşte. PSD se opune numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier şi îi cere lui Ilie Bolojan să retragă de urgenţă nominalizarea. PSD ameninţă că va depune o moţiune de cenzură dacă reforma pensiilor speciale încasate de magistraţi va pica din nou la Curtea Constitutională.
Aseară, într-un nou episod din campania "Toată România Noastră", Alessandra Stoicescu a vorbit cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR care a venit cu câteva precizări.
