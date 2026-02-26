Astăzi au loc ultimele interviuri ale candidaţilor pentru şefia la vârful justiţiei. Cinci candidaţi sunt pe listă pentru cele două posturi de adjuncţi ai DIICOT. Printre ei se numără şi Alex Florenţa, actualul procuror general al României.

Ieri au avut loc interviurile pentru șefia DICOT, structura care investighează criminalitatea organizată și terorismul. A fost cea mai disputată funcție din cadrul Ministerului Public, cu cinci candidați înscriși inițial.

În fața comisiei au ajuns Ioana Bogdana Albani, actualul procuror-șef al DICOT, Alina Albu, care își dorește un nou mandat, Antonia Diaconu și Codrin Horațiu Miron. O surpriză a venit chiar în ziua interviului: Bogdan Ciprian Pârlog s-a retras din cursă și a anunțat că se concentrează pe competiția pentru funcția de procuror general al României.

Astăzi se încheie procedura cu interviurile pentru cele două funcții de adjunct al DIICOT. Sunt cinci candidați, printre care și actualul procuror general, Alex Florenţa. Fiecare are la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea proiectului managerial și încă o oră pentru întrebările comisiei, condusă de ministrul Justiției și formată din reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului Justiției, un specialist în management și un psiholog.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatele vor fi anunțate pe 2 martie, iar decizia finală va aparține președintelui României, după avizul consultativ al CSM.

Eduard Marin Like

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰