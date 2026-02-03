Concluziile întâlnirii premierului Bolojan cu primarii la Guvern, după votul de încredere din partid

Ilie Bolojan a discutat, marți, cu primari de municipii care au în administrare spitale de urgență, despre clasificarea în funcție de care vor fi asigurate finanțări din fonduri publice, dar și despre reforma administrației și derularea investițiilor finanțate prin PNRR. Premierul le-a transmis că acest pachet legislativ implică o reformă administrativă profundă, care va oferi instrumente pentru creșterea eficienței autorităților locale. Anunţul vine după ce Bolojan, a primit, luni seară, un vot de încredere, dar nu poate schimba șefii de filiale.

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, consultări cu primarii municipiilor care au în administrare spitale municipale de urgență. Potrivit Executivului, întâlnirea a fost organizată la solicitarea primarilor municipiilor Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, Moinești, Valentin Vieru, Bârlad, Dumitru Boros, Pașcani, Marius Pintilie, Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, Caransebeș, Felix Cosmin Borcean.

"Principala temă de discuție s-a referit la componenta de sănătate, cu accent asupra situației spitalelor municipale de urgență, respectiv a clasificării acestora pe baza unor criterii obiective, funcție de care vor fi asigurate finanțări din fonduri publice. Discuțiile au avut loc în contextul în care Ministerul Sănătății a publicat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică. Primarii celor șase municipii au prezentat o serie de argumente care urmează să fie analizate de Ministerul Sănătății", arată Guvernul în comunicatul oficial.

O altă temă importantă discutată în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria a fost reforma administrativă, proiect aflat în etapă avansată de promovare la nivel guvernamental. "Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că acest pachet legislativ implică o reformă administrativă profundă, care va oferi instrumente pentru creșterea eficienței autorităților locale", se menționează în comunicat. Potrivit Guvernului, "primarii celor șase municipii au menționat că aprobarea reformei administrative cât mai curând posibil va fi în măsură să sprijine proiectele locale și buna funcționare a administrației publice locale".

"În acest context, s-a discutat și despre derularea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și prin programe guvernamentale. Șeful Executivului a cerut primarilor să îi semnaleze eventuale întârzieri în ceea ce privește plata lucrărilor executate, pentru a fluidiza acest proces la nivelul ministerelor", transmite Guvernul.Consultările între Guvern și reprezentanții administrației locale vor rămâne deschise pentru analizarea problemelor din plan local și identificarea, în comun, a soluțiilor, a anunțat Executivul.

Primarii, după întâlnirea cu Bolojan: Discuții strict administrative, nu politice

Primarii au transmis la finalul întrevederii bcă discuţiile au fost axate "pe chestiuni administrative", şi nu politice, în contextul nemulţumirii unor edili, inclusi din PNL, faţă de reforma reforma administraţiei publice, propusă de şeful Guvernului. "Cu toţii ne dorim mai mult şi mai bine. Şi dacă suntem obiectivi va trebui să se întâmple şi o schimbare la nivel administrativ", a declarat, marţi, primarul PSD din Bârlad, Dumitru Boroş (fost PNL), după ieşirea de la Guvern.

"Cu toţii ne dorim mai mult şi mai bine", a declarat primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroş, la finalul întrevederii de marţi, cu premierul Ilie Boljan. Edilul a precizat discuţiile au fost doar "administrative, şi nu politice". "Reforma poate fi pe două paliere: reforma administrativ-teritorială, pe care o aşteptăm de câţiva ani, şi reforma internă, în cadrul fiecărei primării, pe diverse paliere de funcţionare. Nu am discutat dacă are susţinere (premierul n.red) sau nu", a mai spus edilul.

"Am discutat numai chestiuni administrative, şi nu politice, la această întâlnire. Toţi ne dorim mai mult şi mai bine şi, dacă suntem obiectivi, va trebui să se întâmple şi o schimbare la nivel administrativ. Reforma poate fi pe două palere. Una înseamnă reforma administrativ-teritorială pe care o aşteptăm de atâţia ani şi a doua, reforma internă în cadrul fiecarei primării pe paliere", a afirmat Dumitru Boroş.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan mai are, la acest moment, susţinerea primarilor PSD, edilul din Bârlad a răspuns că nu a fost abordată "această chestiune" la întâlnirea cu prim-ministrul şi că acest lucru se discută "la nivel de coaliţie".

Primarul a afirmat, referitor la modul în care ar trebui să fie această nouă aşezare sau nouă împărţire a banilor din taxe şi impozite, nu s-a discutat despre acest lucru, ci doar "chestiuni de principiu". "Fiecare primar doreşte mai mult pentru a dezvolta comunitatea în care trăieşte", a punctat edilul.

În ceea ce priveşte iniţiativa premierului ca autoritatea locală să primească bani de la centru în funcţie de eficienţa în strângerea de taxe locale, primarul Dumitru Boroş a spus că oricine îşi doreşte eficienţă, în condiţiile în care banii economisiţi "se duc în dezvoltare". Despre ideea unui fond de solidaritate, primarii au afirmat că nu s-a discutat acest lucru, însă au subliniat că principul solidarităţii există "oriunde în Europa".

"Acest principiu al solidarităţii trebuie să funcţioneze, dar trebuie văzută şi forma în care putem creşte eficientizarea. Până la urmă, eficienţa este cea care aduce rezultate bune", au afirmat edilii, adăugând că nu au cerut bani de la Guvern la întâlnirea de marţi.

Bolojan a primit un vot de încredere, dar nu poate schimba șefii de filiale

PNL a anunțat, luni seară, printr-un comunicat de presă, că, în ședința Biroului Politic Național, a fost dat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan. "În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL", a mai transmis PNL.

Formațiunea a anunțat, de asemenea, că s-a decis, prin vot, numirea lui Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al PNL Vaslui. "De asemenea, Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul", anunță PNL.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni, înainte de ședința PNL, că președintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună și, dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Național și să stea de vorbă cu primarii.

