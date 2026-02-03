Se ascut săbiile la vârful PNL. Adversarii lui Ilie Bolojan din partid au încercat să îl lase ieri fără doi oameni de bază care îi susţin reformele. Aşa că, premierul a convocat o şedinţă la nivelul partidului pentru a primi votul de încredere.

47 de liberali au votat pentru continuitate. De cealaltă parte, PSD îi cere să aprobe un pachet de ajutoare sociale care ar anula aproape total economia care ar putea fi făcută de reforma administraţiei.

Ilie Bolojan a mers în Parlament, unde a blocat la limită puciul pregătit de rivalii săi din PNL, conduşi de şeful Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Facţiunea a încercat, fără succes, să îi înlocuiască din funcţii pe liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, şi pe secretara Camerei Deputatilor, Arina Moş - ambii susţinuti de Ilie Bolojan.

Surse Observator spun că premierul le-a transmis adversarilor din PNL: "Nu vă cer să mă susţineţi pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior".

Ilie Bolojan a cerut vot de încredere în PNL pentru sustinerea sa în funcţia de premier.

"Eu nu cred ca se clatină scaunul lui Ilie Bolojan nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României, nu sunt motive pentru aşa ceva", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Cu 47 de voturi pentru continuitate, o abţinere şi un vot împotrivă, Bolojan merge mai departe. De cealaltă parte, prim-ministrul luptă şi cu liderii PSD care pun condiţii pentru a rămâne la guvernare. Social-democraţii cer şi mai multe ajutoare pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile.

Măsurile sociale pentru cinci milioane de oameni oameni ar costa bugetul 3,4 miliarde de lei.

"Sunt propuneri care încearcă să îmbunătăţească viaţa romanilor, în special a românilor cu venituri mici. Deci nu va fi un pachet asumat în Parlament, astea sunt măsuri finanţate prin Bugetul de Stat", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Noile condiţii puse de PSD blochează, încă o dată, reforma administraţiei - un proiect negociat de şase luni în Coaliţia de guvernare.

"Şi PNL, şi oricine va susţine măsuri, dacă sunt bani. Dacă nu exista bani în Buget. nu ai cum să susţii măsuri sociale pentru că Bugetul trebuie să fie echilibrat, ar trebui tăiate cheltuieli, ca să tăiem cheltuieli, ar trebui să avem reforma administraţiei, care deocamdată e blocata şi nu de PNL", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

"Suntem ca în filmul ăla, 'de ce n-ai bască, dacă ai bască, de ce n-ai eşarfă, în aşa fel încât să găsim la nesfârşit condiţii şi motive de tergiversare. August, suntem deja în februarie şi utati-vă ca nu am reuşit sa inchidem acest pachet", a explicat Ştefan Pălărie, senator USR.

Potrivit Guvenului, reforma administraţiei ar aduce economii în valoare de 3,7 miliarde lei.

