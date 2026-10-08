Condiția pusă de Sorin Grindeanu ca PSD să voteze Guvernul Niculescu

Sorin Grindeanu pune presiune pe PNL și UDMR să intre în guvernul lui Luca Niculescu alături de PSD și anunță că nu susține varianta de guvern tehnocrat, dar nici varianta unui guvern monocolor PSD plus tehnocrați. Declarațiile au fost făcute la finalul discuțiilor cu premierul desemnat.

Președintele PSD a declarat că social-democrații i-au pus două condiții premierului desemnat, Luca Niculescu, pentru susținerea viitorului Guvere: schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR.

Grindeanu pune presiune pe PNL și UDMR

Grindeanu susţine că i-a spus din start premierului desemnat că social-democrații își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile.

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Totodată le-a transmis celor două partide PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD.

Dacă celelalte partide consideră că trebuie să continue jocul politic, această discuție poate să fie ultima, a mai subliniat el.

Ce cere PSD pentru a intra la guvernare

Liderul PSD a spus că discuțiile au fost constructive și s-au axat pe două componente, pe o componentă economică și pe cea politică, iar schimbarea direcției economice este condiția PSD pentru orice sprijin politic.

"Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice. Acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici. De aceea, astăzi, la discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru desemnat, a fost prezentă și o parte din specialiștii PSD, care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani", a transmis liderul PSD.

"Dacă se dorește ca PSD să facă parte din guvern, trebuie să se întâmple cele două componente - amândouă. Altfel, evident că nu vom vota acest guvern" a transmis Grindeanu.

"Din start, i-am spus prim-ministrului desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun", a arătat Grindeanu. "Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social-Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic".

De asemenea, a ţinut să sublinieze că "în mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern".

Întrebat dacă agreează varianta unui guvern tehnocrat, Grindeanu a răspuns că i-a transmis deja lui Luca Niculescu că PSD nu susține acest scenariu. "Ni se pare un guvern slab, care nu poate să ducă la îndeplinire nimic în perioada următoare", a precizat el.

Liderul PSD a mai spus că nu încurajează nici soluția unui guvern monocolor PSD plus tehnocrați: "La prima vedere, răspunsul e NU".

Întrebat dacă susține un guvern format din PNL, UDMR și USR, Grindeanu a spus că "poate fi o soluție".