Conducerile ANRE, ASF, ANCOM, chemate să dea explicaţii în Parlament despre primele de zeci de milioane de lei

Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM trebuie să prezinte, marţi, de la ora 9:30, Comisiilor reunite de buget-finanţe, noile organigrame şi grilele de salarizare, din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport, precum şi reducerea cu 30% a salariilor de bază şi/sau indemnizaţiilor pe care le plătesc, transmite USR.

Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza acordării primelor şi bonusurilor de zeci de milioane de lei din ultimii ani şi lămuriri cu privire la măsurile pe care şefii celor trei instituţii susţin acum că le iau pentru a pune în aplicare reducerea de posturi şi de salarii prevăzută în legea pentru care şi-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan.

"Este revoltător că, în timp ce România se afla în criză bugetară, instituţii precum ANCOM sau ASF şi-au acordat prime de milioane, în unele cazuri pentru aproape toţi angajaţii, fără nicio justificare transparentă. Voi cere explicaţii clare: care au fost criteriile de evaluare şi cum s-au acordat aceste prime. Şi, mai ales, voi verifica atent ca măsurile pe care ei spun că le iau pentru implementarea Legii 145/2025 chiar vor duce la reducerea numărului de posturi şi de salarii, pentru că, la prima vedere, pare să nu fie o reformă substanţială. Românii au dreptul să ştie cum se cheltuie banii publici. Instituţiile autonome nu pot fi ocolite de reguli, iar transparenţa nu e opţională", a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a cerut oficial ANRE, ASF şi ANCOM, prin interpelări parlamentare, informaţii cu privire la sumele totale acordate drept prime de performanţă în ultimii cinci ani. "Din răspunsurile primite a reieşit că ANCOM a plătit prime de 3,7 milioane de lei în doar doi ani (2022 şi 2024). În 2024, aproape toţi angajaţii (632 din 669) au fost recompensaţi, fără criterii clare de performanţă, iar ASF a acordat 61 de milioane de lei în prime în ultimii patru ani (aproape 12 milioane în 2020, 14 milioane în 2021, peste 17 milioane în 2022, 13 milioane în 2023 şi 5 milioane în 2024)", precizează USR.

Articolul continuă după reclamă

La propunerea USR, Guvernul a suspendat acordarea de bonusuri la ANRE, ANCOM şi ASF pentru următorii trei ani, începând cu 2025, mai spune formaţiunea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi face cumpărături de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰