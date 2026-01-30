Scenă hilară în Consiliul Local Brăila. Dornic să preia cât mai repede funcţia, un consilier local a scurtat textul jurământului.

La 68 de ani, Petrică Costel Popa revine în administrația locală, după ce liberalii aflaţi în faţa lui pe listă au renunțat la mandat.

Costel Popa a fost consilier de mai multe ori, prima dată acum 30 de ani. El a explicat că s-a grăbit să depună jurământul, din cauza unei răceli.

"Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier LA LA LA, jur să respect constituţia şi legile ţării", a sunat jurământul depus de consilier.

