Trump: "Iranul ne vorbeşte, şi vom vedea dacă putem face ceva". Reacţia Teheranului

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite, fără a da însă detalii, în contextul în care Teheranul pare să prefere diplomaţia în faţa ameninţării unui atac american, relatează AFP, citată de news.ro.

Iranul "discută cu noi şi vom vedea dacă putem face ceva", a declarat preşedintele american pentru canalul Fox News, reiterând faptul că Statele Unite dispun de numeroase nave de război în Orientul Mijlociu. Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a afirmat că iranienii "sunt în curs de negociere". La fel ca în ziua precedentă, el a indicat că nu poate dezvălui planurile sale aliaţilor din Golf din motive de securitate.

Reacţia preşedintelui iranian

"Nu le putem dezvălui planul. Dacă le-aş dezvălui planul nostru, ar fi aproape la fel de grav ca şi cum ţi l-aş dezvălui ţie, ba chiar mai grav, de fapt", a spus el. Preşedintele american întreţine de câteva zile îndoieli cu privire la o operaţiune militară împotriva Teheranului. Vineri, el a afirmat că Iranul doreşte "să încheie un acord" privind programul nuclear, adăugând că a dat Teheranului un ultimatum.

La rândul său, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a afirmat că un război nu este în interesul nici al Iranului, nici al Statelor Unite, declarând că doreşte să privilegieze diplomaţia. "Republica Islamică Iran nu a căutat şi nu caută în niciun caz războiul şi este profund convinsă că un război nu ar fi în interesul Iranului, al Statelor Unite sau al regiunii", a declarat preşedintele Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sissi, potrivit unui comunicat al preşedinţiei iraniene.

În timp ce preşedintele american Donald Trump întreţine de câteva zile îndoieli cu privire la o operaţiune militară împotriva Teheranului, Pezeshkian a asigurat că "pentru Republica Islamică Iran, soluţionarea disputelor prin diplomaţie a fost întotdeauna o prioritate". Prim-ministrul şi şeful diplomaţiei din Qatar, şeicul Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, s-a deplasat sâmbătă la Teheran, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Cu ocazia unei întâlniri cu Ali Larijani, secretarul celei mai înalte instanţe de securitate din Iran, liderul de la Doha a "reafirmat sprijinul ţării sale pentru eforturile de reducere a tensiunilor şi de găsire a unor soluţii paşnice care să asigure securitatea şi stabilitatea regiunii", a precizat ministerul pe X.

