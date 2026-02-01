Cât costă o zi de schi în Poiana Braşov. Preţul pe care trebuie să-l plătească turiştii

Pe lângă momente memorabile şi peisaje spectaculoase, un weekend la schi vine la pachet şi cu cheltuieli serioase. Chiar şi fără mesele de la cabană, banii se duc rapid pe parcare şi pe transportul pe cablu, fie că vorbim despre telegondolă, telescaun sau teleschi. Am ajuns în Poiana Brașov ca să vedem ce trucuri folosesc turiştii care vor să ţină costurile sub control.

Pentru un sejur de buget, una dintre cele mai ieftine variante rămâne trenul. Este loc suficient pentru echipament, eviţi aglomeraţia, iar din Gara Braşov există autobuz direct spre pârtie. Linia 100 face legătura, iar o călătorie costă cinci lei. Cei care aleg totuşi maşina pot parca în Poiana Mică, unde o oră costă 2 lei şi 50 de bani. Cu dovada tichetului de parcare, transportul cu autobuzul până la pârtie este gratuit.

Odată ajunşi la munte, urmează cea mai mare cheltuială: transportul pe cablu. Un skipass de o zi ajunge la 240 de lei pentru adulţi şi 140 de lei pentru copii. Există însă şi alte alternative. Turiştii pot alege cartelele cu puncte, dacă nu schiază non-stop. Puţini ştiu însă un detaliu care poate face diferenţa la finalul zilei.

O urcare cu telegondola consumă șase puncte de pe cartela de schi. Ceea ce puțini știu, însă, este faptul că, dacă mai am un singur punct pe această cartelă, pot face ultima urcare din zi cu acest punct. Indiferent de cum ajungem la munte, unde parcăm şi ce opţiuni de transport pe cablu alegem, amintirile cu prietenii sau familia pe pârtia de schi sunt de nepreţuit.

