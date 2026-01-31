"Ar trebui să vă crape obrazul!". Reacția ministrului Pîslaru la criticile aduse lui Bolojan

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, reacționează la criticile aduse premierului Ilie Bolojan de liderii PSD, transmițându-le că "ar trebui să le crape obrazul". Potrivit lui Pîslaru, Bolojan a acceptat funcția într-un moment în care "țara mergea în gard", asumându-și o responsabilitate dificilă, potrivit News.ro.

"Ar trebui să vă crape obrazul!". Dragoş Pîslaru, reacţie la atacurile împotriva lui Ilie Bolojan - Hepta

inistrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la o emisiune TV, dacă premierul Ilie Bolojan mai rezistă în fruntea Guvernului.

"Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să reziste dacă vrem ca România să termine această perioadă în care ieşim din criză, pe de-o parte. Doi, facem reformele necesare ca să putem să aşternem un model de creştere economică viabil, deci nu bazat pe consum sau pe pomeni, ci un model bazat pe investiţii. Asta este ceea ce facem acum. Astea sunt marele shift (schimbări - n.r.). Şi trei, care este foarte important, ai nevoie de un profesionist în administraţie care să mişte administraţia şi să poată, într-adevăr, să ne asigure că atunci când spui că faci ceva, fă lucrul respectiv! Şi asta cred că a demonstrat la Oradea, a demonstrat în Bihor şi asta cred că demonstrează în guvern acum. Iar pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este următorul: Ar trebui să vă crape obrazul!", a transmis Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru susţine că Ilie Bolojan a avut curajul să-şi asume măsurile de reformă pe care PSD le-a ocolit în anii în care a guvernat România.

Articolul continuă după reclamă

"Adică, sincer, ai un om care era cel mai bine cotat politician ca încredere, care nu avea nicio problemă şi-a asumat un rol de sacrificiu, să ia jarul, să ia focul unor reforme care evident că sunt nepopulare. Nimeni nu are dorinţa să crească taxele în ţară, dar ţara mergea în gard. Era nevoie de un om responsabil care să-şi asume. A făcut asta. A făcut sacrificiu politic suprem: îţi asumi o perioadă complet neagră. Ilie Bolojan şi-a luat criticile cu privire la măsurile acestea dificile pe care tu nu ai avut curajul ani de zile să le iei. Şi ai tupeul cumva să zici: ”Dom'le stai că noi nu am fost acolo, nu am semnat protocolul acela de coaliţie”, care protocol de coaliţie avea şi reforma administraţiei în el, avea şi taxarea, avea toate lucrurile astea. Eu am marea nădejde şi încredere în români că ştiu să discearnă între făţărnicia politică şi a fi bun gospodar. Mie mi se pare contrastul enorm. Deci Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze", a conchis Dragoş Pîslaru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰