O elevă de 18 ani, găsită moartă într-un apartament din Tulcea. "De ce ai plecat, suflețelul nostru?"

Eleva era cunoscută că suferea de depresie şi anxietate şi se pare că ar fi trecut şi printr-o decepţie din dragoste. Pe reţelele sociale ar fi postat mesaje care sugerau că ar urma să se întâmple ceva rău, dar nimeni nu a bănuit că fata chiar intenţiona să îşi pună capăt zilelor.

Mama Ralucăi a publicat o serie de fotografii pe pagina de Facebook în care îşi plânge durerea. „De ce, sufletul și viața noastră ne-ai lăsat într-un întuneric pe viață?! De ce ai plecat, suflețelul nostru de lângă noi?”

O mare de lacrimi pentru un suflet trist

Şi prietenii au transmis mesaje de condoleanţe. „Drum lin către îngeri sufletul meu frumos ,ai plecat prea devreme de lângă noi. Vei rămâne mereu în inima mea,îmi erai ca o sora mai mică și te-am iubit foarte mult, încă nu îmi vine să cred ca ai plecat de lângă noi tu mereu erai plină de energie și aveai mereu planuri mari de viitor. Frumoasa mea cu inimă caldă îți doresc liniște acolo unde ești și să ști ca mereu te-am iubit și nu o să te uit niciodată. Și o să-i povestesc și nepoțelului tău de tine și o să îi zic ce fata minunată , deșteaptă și puternică erai tu. Vei rămâne mereu în sufletul meu

Dumnezeu să te ierte și să aibă grijă de tine acolo unde ești”. „Of,Doamne!M a bușit plânsul ce mare păcat de tinerețea ei avea toată viața înainte , câtă durere ptr părinții ei.Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate și să vă întărească Dumnezeu! Of ,nu pot să cred”. „Dumnezeu s-o ierte! Nu este de ajuns, avea toata viata inainte. PACAT!!! Condoleante si putere multa familei cuvintele sunt mult prea puține”. „Dumnezeu să te ierte suflet frumos. Drum lin spre împărăția cerurilor”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea a transmis un mesaj. „Cu profundă tristețe, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță decesul unei elevedintr-o unitate de învățământ din județul nostru, un eveniment tragic petrecut în data de 30 ianuarie 2026. În aceste momente dificile, ne exprimăm compasiunea și solidaritatea profundă față de familia îndurerată, colegi, cadre didactice și față de toți cei afectați de această tragedie.

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și unitatea de învățământ vor colabora cu instituțiile abilitate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor acestui caz, cu respectarea strictă a legislației în vigoare și a dreptului la viață privată.

La nivelul unității de învățământ vor fi puse la dispoziție servicii de consiliere psihologică pentru elevi și cadre didactice, prin intermediul consilierilor școlari, în vederea oferirii sprijinului emoțional necesar. Încurajăm părinții să discute deschis cu copiii lor și să solicite ajutor specializat atunci când este necesar.”

Ce spun poliţiştii

La data de 30 ianuarie 2026, la ora 16:15, prin apel la Serviciul Unic de Urgență 112, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a fost sesizat cu privire la descoperirea unei persoane de sex feminin decedată, care nu ar prezenta semne vitale, la o adresă din localitatea Tulcea.

Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, s-au deplasat de urgență la fața locului unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Persoana decedată a fost identificată ca fiind o tânără, de 18 ani, domiciliată în localitatea Babadag, județul Tulcea.

Cazul a fost preluat de organele de cercetare penală competente ale poliției sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria competentă, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor decesului.

