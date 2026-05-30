Contracte SAFE de 5,6 miliarde de €, semnate la limită de MAPN. Ce tehnică militară va primi Armata Română

Ministerul Apărării a semnat, pe ultima sută de metri, mai multe contracte de achiziţie în cadrul Programului european SAFE, valoarea lor depăşind 5,6 miliarde de euro, fără TVA. Armata Română urmează să fie dotată cu aproape 300 de maşini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă şi de apărare antiaeriană, nave de patrulare, vedete pentru scafandri şi peste 400.000 de lovituri de muniţie calibru 35 mm.

Contractele au fost semnate prin Direcţia generală pentru armamente, în cadrul Programului "Acţiunea pentru securitatea Europei" - SAFE, în condiţiile aprobate de Parlamentul României, a transmis MAPN print-un comunicat de presă.

Aproape 300 de maşini de luptă pentru infanterie

Unul dintre contractele semnate este acordul-cadru pentru furnizarea a 298 de maşini de luptă ale infanteriei şi derivate. Contractul a fost încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL şi are o valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA.

Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu maşini de luptă ale infanteriei pe şenile şi derivate, necesare batalioanelor de infanterie grea din Forţele Terestre Române.

Sisteme antidronă şi de apărare antiaeriană

Ministerul Apărării a semnat şi un contract cu Rheinmetall Italia S.p.A. pentru furnizarea mai multor sisteme de apărare antiaeriană şi antidronă.

Este vorba despre sistemul artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol, cu capabilităţi CRAM şi CUAS SKYNEX, sistemul mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune VSR-CUAS SKYRANGER 35 şi sistemul de apărare antiaeriană foarte apropiată CIWS Millenium.

Contractul are o valoare de 981,95 milioane de euro, fără TVA, şi prevede livrarea a 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 şi 2 sisteme Millenium.

Cele trei proiecte au ca scop dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune, destinate protejării forţelor, mijloacelor, inclusiv a navelor, şi elementelor de infrastructură din zonele de operaţii sau responsabilitate.

Nave de patrulare şi vedete pentru scafandri

Un alt contract a fost semnat cu NVL B.V. & Co. KG, companie parte a grupului Rheinmetall AG Germania, pentru achiziţia de nave de patrulare maritimă şi vedete de intervenţie pentru scafandri.

Valoarea contractului este de 920 de milioane de euro, fără TVA. Documentul prevede achiziţia a două nave de patrulare maritimă şi a două vedete de intervenţie pentru scafandri.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectivul acestor proiecte este întărirea capacităţii defensive a României, precum şi contribuţia la stabilitatea regională şi la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

Peste 400.000 de lovituri de muniţie calibru 35 mm

Ministerul a semnat şi un contract cu Rheinmetall Waffe Munition GmbH pentru furnizarea de muniţie calibru 35 mm AHEAD.

Contractul are o valoare de 449,75 milioane de euro, fără TVA, şi prevede achiziţia a 401.760 de lovituri. Proiectul are ca scop asigurarea stocurilor de luptă necesare pentru combaterea ţintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

MApN: Contractele au fost semnate în termenul legal

Ministerul Apărării Naţionale precizează că toate contractele au fost semnate în cadrul Instrumentului financiar SAFE, cu respectarea termenului legal prevăzut de Regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026.

"Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente - în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziţie în cadrul Instrumentului financiar SAFE, respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE - 30 mai 2026. Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe şi depăşirea unor dificultăţi de natură procedurală şi comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională şi în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României", a transmis Ministerul Apărării.

