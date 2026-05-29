Nicuşor Dan a anunţat primele măsuri după şedinţa CSAT, convocată după prăbuşirea dronei de la Galaţi. Acesta a mai remarcat ş faptul că unii politicieni români sunt iresponsabili pentru că încearcă să găsească scuze Rusiei.

Nicuşor Dan: Unii lideri politici încearcă să scuze Rusia. Acum se vede cine e pro-occidental şi cine nu - Facebook

Nicuşor Dan a criticat politicienii români care încearcă să găsească circumstanţe atenuante Rusiei, declarându-i iresponsabili. Şeful statului a mai spus că "acum românii pot vedea cine este pro-occidental și cine este pro-rus".

"Întreaga responsibilitate revine Rusiei. Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide.

Remarc iresponsabilitatea unor lideri politici români care încearcă să scuze Rusia. Acum românii pot vedea cine este pro-occidental și cine este pro-rus. Am avut o dronă rusească de tip Geran-2. Îi cunoaștem traiectoria"

Articolul continuă după reclamă

În cadrul programului SAFE avem o componentă importantă dedicată capabilităților antiaeriene. Contractele vor fi semnate în aceste zile, iar livrarea este estimată într-un an sau doi. Avem un parteneriat cu Ucraina privind producția comună de drone. Avem un mecanism comun cu SUA și Marea Britanie pentru producția și testarea de drone.

Până când vor fi livrate, avem acorduri bilaterale și în cadrul NATO pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au ajuns, altele urmează să ajungă. În discuția cu Mark Rutte am insistat pentru urgentarea acestui proces. A fost de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România.

Am discutat și despre apărarea civilă. Ministerul de Interne ne-a prezentat măsurile luate pentru întreaga zonă afectată", a declarat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰