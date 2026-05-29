PNL: Condamnăm reacția anti-națională a PSD și AUR. Arată că au îngenunchiat în faţa Rusiei

PNL a condamnat, vineri, reacția anti-națională a liderilor PSD și AUR, Sorin Grindeanu și George Simion, la actul de agresiune al Rusiei, arătând că atacarea simultană a instituțiilor românești arată îngenuncherea acestor conduceri de partid în fața Moscovei, după ce o dronă a lovit un bloc din Galaţi.

Liberalii mai acuză PSD și AUR că au încercat și încearcă în continuare să blocheze Programul SAFE și s-au opus legislației anti-dronă și cer celor două partide să oprească imediat toate demersurile parlamentare sau de altă natură împotriva Programului SAFE România.

"Partidul Național Liberal condamnă ferm acțiunea Rusiei cu efecte grave pe teritoriul României, generate de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați. Acest incident, primul care s-a soldat cu rănirea cetățenilor români de la declanșarea războiului ilegal al Rusiei în Ucraina, necesită o abordare coordonată cu aliații României din NATO și din Uniunea Europeană", a transmis PNL într-un comunicat.

"Condamnăm, de asemenea, reacția anti-națională a liderilor PSD și AUR, Sorin Grindeanu și George Simion, la actul de agresiune al Rusiei. Absența condamnării Rusiei de către Sorin Grindeanu și George Simion, precum și atacarea simultană a instituțiilor românești arată îngenuncherea acestor conduceri de partid în fața Moscovei și constituie o slăbire deliberată a poziției statului român", a mai spus PNL.

Articolul continuă după reclamă

PNL a reafirmay în acest context nevoia consolidării urgente a eforturilor de apărare ale României, în special prin demararea cât mai rapidă a Programului SAFE.

"Reamintim că PSD și AUR au încercat și încearcă în continuare să blocheze Programul SAFE, subminând capacitatea de apărare a țării și servind astfel, în mod indirect, intereselor Rusiei. Cerem PSD și AUR să oprească imediat toate demersurile parlamentare sau de altă natură împotriva Programului SAFE România. Românii nu trebuie să uite nici faptul că noii aliați ai PSD, AUR, SOS și POT s-au opus legislației anti-dronă, deși realitatea demonstrează astăzi cât de necesare sunt instrumentele legale și tehnice care permit autorităților să protejeze populația și infrastructura națională împotriva unor astfel de riscuri", au precizat liberalii.

"Din acest motiv, subliniem din nou nocivitatea alianței de facto PSD-AUR, care afectează efortul de înzestrare militară a României și menajează interesele Rusiei în dauna intereselor noastre naționale", a mai transmit PNL.

Amintim că CSAT s-a reunit după ce o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut pe 29 mai pe un bloc de locuinţe din Galaţi la aproximativ 14 km de cea mai apropiată graniță ucraineană. O mamă şi fiul ei de 14 ani au fost răniţi iar aproape 70 de oameni au fost evacuaţi în toiul nopţii.

MApN a precizat vineri dimineaţă că drona prăbușită în blocul din Galați este de tip Geran-2 (Shahed) și că întreaga încărcătură explozivă a aparatului de provenienţă rusească a detonat la impact. Și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-un mesaj că drona ajunsă în România era "practic o dronă de tip Shahed".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰