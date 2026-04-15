Convorbire telefonică Ilie Bolojan - Peter Magyar. Despre ce au discutat cei doi oficiali

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi o convorbire telefonică cu Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României.

Conform comunicatului Guvernului, cei doi au discutat despre "stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria".

De asemenea, "a fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei."

Bolojan a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale.

La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București.

Câştigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, a promis luni că va face totul pentru a garanta o nouă eră în ţara sa, după 16 ani în care aceasta a fost condusă de Viktor Orban

''Poporul ungar nu a votat pentru o simplă schimbare a guvernului, dar pentru o schimbare completă a regimului'', a spus Magyar într-o conferinţă de presă la Budapesta, adăugând că partidul Tisza, care a obţinut duminică o ''victorie decisivă şi covârşitoare'', a primit ''un mandat imens şi, odată cu el, o responsabilitate imensă''.

