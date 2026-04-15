Convorbire telefonică Ilie Bolojan - Peter Magyar. Despre ce au discutat cei doi oficiali

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi o convorbire telefonică cu Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 19:23
Conform comunicatului Guvernului, cei doi au discutat despre "stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria".

De asemenea, "a fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei."

Bolojan a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale.

Articolul continuă după reclamă

La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București.

Câştigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, a promis luni că va face totul pentru a garanta o nouă eră în ţara sa, după 16 ani în care aceasta a fost condusă de Viktor Orban

''Poporul ungar nu a votat pentru o simplă schimbare a guvernului, dar pentru o schimbare completă a regimului'', a spus Magyar într-o conferinţă de presă la Budapesta, adăugând că partidul Tisza, care a obţinut duminică o ''victorie decisivă şi covârşitoare'', a primit ''un mandat imens şi, odată cu el, o responsabilitate imensă''.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan peter magyar
Înapoi la Homepage
Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: "Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită"
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip"
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Circulă de azi pe ruta Bucureşti - Braşov: Cum arată primul tren electric Coradia Stream din România administrat de un operator privat
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.