"Vă informez, de asemenea, că nu este numai un membru nou în USR, ci am şi iniţiat demersurile de a o coopta în conducerea judeţeană, mai precis în Biroul Judeţean al USR Prahova, acolo unde experienţa ei va fi valorificată foarte bine", a declarat, joi, preşedintele USR Prahova, Felix Bulearcă, într-o conferinţă de presă.

Corina Ungureanu a făcut parte din generaţia de aur a gimnasticii româneşti

De-a lungul anilor, Corina Ungureanu a mai fost înscrisă în partide precum PSD, UNPR şi PNL. "Personal, sper să fi acumulat experienţa necesară şi maturitatea care probabil mi-au lipsit în anii trecuţi de a face lucruri concrete pentru sport. (...) Experienţele mele (anterioare - n.r.) au fost foarte scurte. Am tot încercat şi am avut promisiuni de la respectivii oameni care cumva considerau că trebuie să profite de prezenţa unui campion într-un partid şi au uitat de promisiunile pe care mi le-au făcut la intrare: 'te vom asculta şi îţi vom asculta soluţiile'. Sigur, nici eu nu aveam probabil nici experienţa, nici anii, naivitatea mea era 'toată lumea e bună, toată lumea vrea să facă lucruri'. (...) Când mi-am dat seama că vorbesc singură şi alerg singură şi nu puteam să fac absolut nimic... (...) Nu poţi să faci nimic singur, ci trebuie să găseşti o echipă de oameni care să înţeleagă că la sport nu ne pricepem toţi. Sportul este un domeniu extrem de dificil", a afirmat Corina Ungureanu.

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Ea a adăugat că problema cea mai mare în acest domeniu este legată de infrastructură, urmată de lipsa antrenorilor. "Am făcut lucruri pentru club, pentru secţia mea de gimnastică. Rezultatele sunt foarte bune după foarte mulţi ani în momentul de faţă. Dar am ajuns într-un punct în care stăteam în bula noastră antrenând copiii şi ne-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu putem să stăm doar să comentăm de pe margine. Şi sfatul a fost, cel puţin în ultimul an, 'dacă vrei să faci ceva, găseşte oamenii cu care poţi să o faci şi să-ţi expui soluţiile'. Nu ştiu dacă soluţiile mele vor fi întotdeauna plăcute de toată lumea, dar soluţiile nu sunt multe pentru că banii sunt puţini şi vor fi din ce în ce mai puţin inclusiv la nivel de sport. (...) Dar trebuie regândit şi reaşezat tot ce înseamnă sport la nivel de masă, la nivel de performanţă, la nivel de juniorat, la nivel de sport de echipă, de sport individual, de prezenţele noastre, din 4 în 4 ani, la nivel olimpic", a mai declarat fosta campioană.

Corina Ungureanu este născută la Ploieşti, în 1980, şi a făcut parte din generaţia de aur a gimnasticii româneşti. A câştigat două medalii de aur cu echipa României la campionatele mondiale de la Lausanne (1997) şi Tianjin (1999), iar în 1998, la campionatul european de la Sankt Petersburg a obţinut medalii de aur la sol individual şi în competiţia pe echipe. După retragerea din activitatea competiţională, a activat şi ca antrenoare de gimnastică la Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti.