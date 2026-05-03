Cum îl vede Radu Berceanu pe Nicuşor Dan: Nu este nici jucător ca Băsescu, nici călător ca Iohannis

Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, îl descrie pe Nicușor Dan drept un președinte diferit de predecesorii săi: nu este un "preşedinte jucător, cum a fost Traian Băsescu, nu este nici un preşedinte călător, cum a fost domnul Iohannis, nu este nici un preşedinte învins de sistem, cum a fost domnul Emil Constantinescu. El este un preşedinte calm, liniştit. E preşedinte, vrea să mai fie preşedinte şi atunci va căuta o soluţie". În acelaşi timp, Berceanu a mai afirmat că PNL, dacă nu vrea să o ia pe calea cimitirului politicii româneşti, precum PNŢCD, trebuie să îşi respecte hotărârile.

Radu Berceanu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, care este rezolvarea acestei crize politice din România.

"Cade Guvernul, nu văd ce ar putea să se mai întâmple. După care depinde foarte mult de domnul Nicuşor Dan. Domnul Nicuşor Dan nu este un preşedinte jucător, cum a fost Traian Băsescu, nu este nici un preşedinte călător, cum a fost domnul Iohannis, nu este nici un preşedinte învins de sistem, cum a fost domnul Emil Constantinescu. El este un preşedinte calm, liniştit. E preşedinte, vrea să mai fie preşedinte şi atunci va căuta o soluţie. Există nişte soluţii în matematică, sunt nişte grafice, un fel de minima rezistenţă. Va căuta o soluţie în care va vorbi şi cu ăia şi cu ăilalţi, le va spune, îi convinge pe bucăţi, pe bucăţele, o să dureze", a declarat Radu Berceanu.

El a explicat că PNL ar trebui să îşi respecte hotărârile dacă nu doreşte să aibă soarta PNŢCD.

"În partea a doua, va depinde de PNL, în primul rând şi după aia de USR. Dacă PNL vrea să nu o ia pe urma PNŢCD, şi anume să îşi pună un cearceaf în cap şi să o ia pe calea cimitirului politicii româneşti, îşi va respecta hotărârile, ceea ce am unele îndoieli", a precizat fostul ministru al Transporturilor.

El a menţionat că Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher.

"Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher, numai că pe Margaret Thatcher în partidul ei o susţineau toţi, pentru că ştiau că alea sunt măsurile care trebuie luate şi ştiau politică. În PNL, foarte mulţi de acolo, de foarte multă vreme, spun aşa: «Noi să rămânem pe aici pe sus, să fim deputaţi, senatori, ne mai ducem la Uniunea Europeană un mandat, ne mai umplem de bani, ne mai cumpărăm un apartament prin Dubai». Cam aşa. Ei nu se văd niciodată cel mai mare partid din România", a mai declarat Radu Berceanu.

