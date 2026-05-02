Cum este descris Nicușor Dan de un fost lider PNL: "Un Hopa Mitică în politica românească, un jucător solitar"

Valeriu Stoica a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl descrie drept "un Hopa-Mitică în politica românească", sugerând că reușește să revină de fiecare dată în prim-plan, în ciuda obstacolelor. Fostul lider PNL consideră însă că lipsa susținerii politice și stilul de "jucător solitar" ar putea limita capacitatea acestuia de a gestiona actualele tensiuni din scena politică.

de Redactia Observator

la 02.05.2026 , 17:41
Nicuşor Dan, preşedintele României Nicuşor Dan, preşedintele României - Profimedia

Valeriu Stoica a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, dacă preşedintele Nicuşor Dan putea face mai multe în actualul scandal politic. 

"Nu putea, din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că preşedintele, teoretic, potrivit rolului constituţional, este neutru, chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, îşi dă demisia şi este pe deasupra partidelor  În realitate, însă, cum ştim, toţi preşedinţii care au fost susţinuţi de partide  politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicuşor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice", a afirmat Valeriu Stoica, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan, "un jucător solitar" în opinia fostului lider PNL

Articolul continuă după reclamă

El a precizat că al doilea motiv este legat de faptul că Nicuşor Dan a fost mereu un jucător solitar. 

"Al doilea motiv este legat de natura lui de un om politic. El a fost întotdeauna un jucător solitar. Aşa a câştigat la primărie, aşa a câştigat funcţia prezidenţială. Jucător solitar. Şi aşa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicţii legate de cariera lui politică şi de fiecare dată am spus, "Dom'le, n-are şanse în politică pentru că e un jucător solitar şi politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicţiile mele au fost infirmate", a mai precizat fostul lider PNL.

El susţine că Nicuşor Dan este un Hopa Mitică. 

"Nicuşor Dan e un Hopa Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supravieţuire îl va salva în continuare şi cât îl va salva", a declarat Valeriu Stoica.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

valeriu stoica nicusor dan
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Ştiri politice » Cum este descris Nicușor Dan de un fost lider PNL: "Un Hopa Mitică în politica românească, un jucător solitar"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.