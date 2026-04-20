Manifestaţie pro Bolojan la Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, huiduit şi scos din piaţă de jandarmi

Sute de persoane s-au adunat, luni seară, în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, pentru a-şi exprima susţinerea faţă de premierul Ilie Bolojan, în contextul votului intern din PSD vizând renunţarea la sprijinul pe care social-democraţii l-au acordat Guvernului condus de preşedintele PNL. Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu a fost huiduit, fiind scos din piaţă de jandarmi.

Oameni de toate vârstele au ieşit, luni, începând cu ora 18:00, în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan. Aceştia reclamă că PSD, ai cărui miniştri au criticat, luni, deciziile Guvernului din care ei înşişi fac parte, ar trebui nu să îl critice pe Bolojan, ci să facă tot ce se poate pentru a redresa România.

Ei spun că actualul premier vrea să schimbe sistemul şi are nevoie de sprijin în acest sens.

În ceea ce priveşte intenţia PSD de a pleca din Guvern, susţinătorii lui Bolojan susţin că aceasta este ”ceva grav”, care riscă să arunce România în haos, ei amintind că PSD este unul dintre responsabilii pentru situaţia în care se află ţara.

Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu, deţinător al portofoliului din partea Partidului Democrat Liberal (PDL) care a fuzionat cu PNL, şi-a făcut şi el apariţia în Piaţa Victoriei, luni seară. Acesta a părăsit zona în care se desfăşoară manifestaţia flancat de jandarmi, după ce o parte a manifestanţilor l-au huiduit şi au scandat ”Hoţii”. El a fost interpelat de activistul civic Marian Ceauşescu.

De altfel, Marian Ceauşescu l-a întrebat anterior, la Curtea de Apel Bucureşti, pe preşedintele Nicuşor Dan dacă va ieşi în piaţă, alături de susţinătorii lui Ilie Bolojan. Şeful statului a răspuns că, după cum a anunţat, şi-a asumat rolul de mediator, iar dacă ar ieşi în piaţă, alături de cei care îl susţin pe premier, ar renunţa la acest rol.

De asemenea, întrebat dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, şeful statului a răspuns: ”Încrederea, ca persoană, sigur, da! Numai că nu e vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poate să strângă o majoritate”.

