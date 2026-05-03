Cutremur în Vrancea duminică, în jurul prânzului. Ce magnitudine a avut

Un nou cutremur s-a produs duminică, în jurul prânzului, în zona seismică Vrancea, fiind resimțit în mai multe localități din apropiere. Potrivit datelor oficiale, seismul a avut o magnitudine de 3,1 și s-a produs la o adâncime de peste 130 de kilometri, fiind al treilea înregistrat în România de la începutul lunii mai.

de Redactia Observator

la 03.05.2026 , 16:26
Cutremur marcat cu cercuri roșii pe seismogramă - Shutterstock

Seismul cu magnitudinea de 3,1 a avut loc la adâncimea de 134,1 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km sud de Buzău, 60 km nord-est de Ploieşti, 62 km est de Braşov, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 71 km sud de Focşani şi 90 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 3.1 grade.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

