Dan: Decizia de anulare a alegerilor, foarte curajoasă. Toată lumea a greșit

Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale, anul trecut, a fost una 'extrem de neobișnuită' și 'foarte curajoasă' a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, adăugând că, în contextul care a dus la acest eveniment, 'toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis'.

"Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior Curtea Constituțională au avut curajul să ia o decizie extrem de ... să-i spunem neobișnuită. Ãla a fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm. Acum, dincolo de aspectele astea care sunt umane, noi suntem într-o situație, ca societate, față de inocența noastră din decembrie 2024, suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid care era cumva teoretic pentru noi", a spus șeful statului, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰