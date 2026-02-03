Ar putea ajunge Rareş Bogdan premier în locul lui Ilie Bolojan? Reacţia europarlamentarului

Speculațiile privind o schimbare la vârful Guvernului sunt respinse ferm. Întrebat dacă ar accepta funcția de premier în locul lui Ilie Bolojan, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că "nu este momentul" pentru o astfel de mutare și că nu își dorește funcția, subliniind că România are nevoie de stabilitate și de valorificarea oportunităților economice.

Rareș Bogdan a spus, la Antena 3 CNN că „acum, Ilie Bolojan nu poate fi schimbat”. El a fost întrebat când ar putea fi schimbat premierul.

"Eu cred că e o greșeală în momentul ăsta. (...) Trebuie să înțelegem ceva. Există oportunități uriașe. Ai acoperire, deci ai umbrelă de securitate NATO. Membră a Uniunii Europene, în anul ăsta ne intră peste 12 miliarde de euro, 2,3 miliarde doar în subvențiile din agricultură. Ai proiectele care sunt deblocate. Nu mai bine te gândești la cum crești business-ul, cum crești baza de impozitare?", afirmă Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a fost întrebat dacă vrea să fie premier.

"Nu, nu, nu. Nu! Vă rog frumos, eu sunt europarlamentar. Nu vreau să fiu nici premier, nici prim-vicepreședinte... am fost (prim-vicepreședinte - n.r.). Eu sunt europarlamentar. Mi-e suficient. Văd oportunitățile! România are oportunități", a răspuns Rareș Bogdan.

Ce spune despre "măcelul" de la Vila Lac

Europarlamentarul a negat existența unui "măcel" în ședința de la Vila Lac, dar a recunoscut că i-a cerut lui Ilie Bolojan să nu mai solicite voturi de reconfirmare în fiecare lună.

"Am spus exact... Nu cred că ajută pe cineva, nici pe tine, Ilie, nici partidul, să ceri atât de multe confirmări. Ești președintele partidului, nimeni nu-ți contestă poziția de președinte al partidului, ai fost ales cu o majoritate covârșitoare acum șapte luni. Nu cred că e cazul ca la fiecare lună sau la fiecare două luni să cerem reconfirmări de poziție", a explicat Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan a punctat că, în ciuda unor tensiuni legate de viziunea economică, Ilie Bolojan rămâne cel mai important activ electoral al liberalilor în acest moment.

"Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește. El trebuie să schimbe stilul și optica. Nu trebuie să fie schimbat de la Palatul Victoria. Și vă spun de ce. Ilie Bolojan astăzi are 6 - 7% la încredere peste partid. PNL astăzi nu are un lider politic care să aibă 6-7% peste scorul partidului. Asta nu înseamnă că toți suntem fericiți și că ceea ce face Ilie Bolojan din punct de vedere al guvernării, repet, strict al guvernării ca abordare, este cel mai bine", a punctat liberalul.

