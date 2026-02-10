Antena Meniu Search
Oficial european: "Avem nevoie de o uniune a apărării, Europa nu este pregătită pentru un atac rusesc masiv"

Europa are nevoie de o uniune europeană a apărării, a declarat marți comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 15:47
"Responsabilitatea europeană pentru apărare cere un cadru instituțional pentru cooperarea noastră. O uniune europeană a apărării", a spus Kubilius într-un discurs susținut în Parlamentul European, potrivit Reuters.

El a spus că UE ar trebui să prioritizeze înlocuirea capabilităților strategice de sprijin ale SUA, precum informațiile spațiale și realimentarea în zbor, cu capacități europene.

Tot marți, comisarul a anunțat că intenționează să înceapă "în curând" o serie de vizite și consultări cu guvernele și industria europeană de apărare, pentru a accelera producția și livrările de rachete către Ucraina și pentru refacerea stocurilor statelor europene.

La începutul anului, Andrius Kubilius a menționat crearea unei "forțe militare europene permanente de 100.000 de oameni" ca o opțiune posibilă pentru a proteja mai bine continentul.

Acelaşi oficial avertiza, în noiembrie 2025, că Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi va face o "greşeală istorică" dacă nu apără flancul de est şi ţările baltice împreună cu Ucraina.

Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene - ar fi o "greşeală istorică" dacă nu va face acest lucru -, avertiza comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius.

