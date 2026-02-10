Primarul comunei Drăgușeni din județul Botoșani a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită. Anchetatorii susțin că edilul ar fi cerut bani administratorului unei firme pentru a facilita plata unor contracte aflate în derulare. Din totalul de 200.000 de lei pretinși, acesta ar fi încasat efectiv 90.000 de lei.

Primarul din Drăgușeni, trimis judecată de DNA pentru mită cerută în trei tranșe. Ar fi primit 90.000 lei - Profimedia

DNA a transmis marţi trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului Nechita Eugen, primar al comunei Drăguşeni, jud. Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată.

"În perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Nechita Eugen, în calitate de primar al comunei Drăguşeni, ar fi pretins cu titlu de mită, de la administratorul unei societăţi comerciale (martor în cauză), suma totală de 200.000 lei, din care ar fi primit efectiv, în trei tranşe, suma de 90.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăţilor aferente unor contracte aflate în derulare", au scris procurorii în rechizitoriu.

Potrivit acestora, Nechita Eugen ar fi încheiat, în perioada 2023-2024, cu societatea administrată de martor, mai multe contracte de achiziţii publice având ca obiect modernizarea unor drumuri, refacerea unui pod, construirea şi dotarea unui centru de zi pentru copii, precum şi construirea şi operaţionalizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în valoare totală de 17.332.556 lei, fără TVA.

"Sumele de bani menţionate anterior ar fi fost pretinse şi primite de inculpatul Nechita Eugen în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu referitoare la executarea contractelor sus-menţionate, cum ar fi: aprobarea situaţiilor de lucrări, verificarea conformităţii lucrărilor executate şi aprobarea efectuării plăţilor", mai menţionează DNA.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui teren aflat în proprietatea inculpatului Nechita Eugen.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoşani, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

În iunie 2025, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Suceava au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând din 26 iunie, faţă de Eugen Nechita, primarul comunei Drăguşeni, din judeţul Botoşani, pentru luare de mită, în formă continuată.

