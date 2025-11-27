Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Dogioiu anunță anchetă disciplinară după incidentul cu jurnaliștii din Parlament: "Un exces de zel"

Ofiţerul de presă al Guvernului care, miercuri, a încercat să blocheze fizic accesul jurnaliștilor la premier în Parlament face obiectul unei anchete disciplinare, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 16:45
Dogioiu anunță anchetă disciplinară după incidentul cu jurnaliștii din Parlament: "Un exces de zel"

Incidentul a avut loc în momentul în care reprezentanții presei încercau să obțină declarații de la prim-ministru pe teme de actualitate. Ofiţerul de presă a intervenit fizic pentru a limita accesul reporterilor, gest care a stârnit reacții puternice în spațiul public.

Ioana Dogioiu a fost întrebată cum s-a ajuns la această situaţie.

"Cum se ajunge, în general, la excese de zel. Oamenii consideră că e necesar să facă ceva într-un anumit moment. Dacă înțeleg eu corect substratul întrebării dumneavoastră, vreau să spun public, asumat și cu toată hotărârea, pentru că am văzut că pe la televiziuni, aseară, au fost tot felul de speculații, nu a primit niciun fel de indicație să intre în contact fizic cu jurnaliștii, să îi împingă, să îi împiedice. Pentru așa ceva, pentru orice formă de protecție fizică a premierului, există echipa SPP, care îl însoțește peste tot, o cunoașteți, probabil ați văzut-o de nenumărate ori. Nu a existat mandat, indicație, cerere pentru domnul ofițer de presă. De aceea, l-am numit un exces de zel. Am prezentat de ieri regrete pentru acest incident. Eu am considerat că a fost o atitudine nepotrivită", a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acesteia, a fost deja declanșată o procedură disciplinară care îl vizează pe ofițerul de presă.

"Singurul lucru pentru care a fost mandatat a fost să anunțe jurnaliștii că premierul nu va face declarații pe holurile Parlamentului. Nu există nicio îndrituire pentru comportamentul său", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dogioiu jurnalisti parlament scandal jurnalisti ancheta ofiter
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Marius Șumudică a făcut la virgulă calculele Rapidului pe final de an: „Dacă nu bat acolo, sunt out!”. Exclusiv
Marius Șumudică a făcut la virgulă calculele Rapidului pe final de an: „Dacă nu bat acolo, sunt out!”. Exclusiv
Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle
Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală?
Observator » Ştiri politice » Dogioiu anunță anchetă disciplinară după incidentul cu jurnaliștii din Parlament: "Un exces de zel"