Ofiţerul de presă al Guvernului care, miercuri, a încercat să blocheze fizic accesul jurnaliștilor la premier în Parlament face obiectul unei anchete disciplinare, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.

Dogioiu anunță anchetă disciplinară după incidentul cu jurnaliștii din Parlament: "Un exces de zel"

Incidentul a avut loc în momentul în care reprezentanții presei încercau să obțină declarații de la prim-ministru pe teme de actualitate. Ofiţerul de presă a intervenit fizic pentru a limita accesul reporterilor, gest care a stârnit reacții puternice în spațiul public.

Ioana Dogioiu a fost întrebată cum s-a ajuns la această situaţie.

"Cum se ajunge, în general, la excese de zel. Oamenii consideră că e necesar să facă ceva într-un anumit moment. Dacă înțeleg eu corect substratul întrebării dumneavoastră, vreau să spun public, asumat și cu toată hotărârea, pentru că am văzut că pe la televiziuni, aseară, au fost tot felul de speculații, nu a primit niciun fel de indicație să intre în contact fizic cu jurnaliștii, să îi împingă, să îi împiedice. Pentru așa ceva, pentru orice formă de protecție fizică a premierului, există echipa SPP, care îl însoțește peste tot, o cunoașteți, probabil ați văzut-o de nenumărate ori. Nu a existat mandat, indicație, cerere pentru domnul ofițer de presă. De aceea, l-am numit un exces de zel. Am prezentat de ieri regrete pentru acest incident. Eu am considerat că a fost o atitudine nepotrivită", a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acesteia, a fost deja declanșată o procedură disciplinară care îl vizează pe ofițerul de presă.

"Singurul lucru pentru care a fost mandatat a fost să anunțe jurnaliștii că premierul nu va face declarații pe holurile Parlamentului. Nu există nicio îndrituire pentru comportamentul său", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰