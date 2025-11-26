Un angajat al Guvernului le-a blocat calea jurnaliştilor care încercau să-i pună întrebări premierului Bolojan

Un angajat de la Biroul de presă al Guvernului a blocat miercuri mai mulţi jurnalişti care încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan, la ieșirea din plenul Parlamentului.

Când premierul Ilie Bolojan a ieșit din plen, la finalul ședinței în care a fost prezentată Strategia Națională de Apărare a Țării, jurnaliștii au încercat să se apropie de el pentru a-i adresa întrebări.

În acel moment, un angajat de la Biroul de presă al Guvernului le-a blocat fizic calea mai multor jurnaliste.

Alți jurnaliști prezenți au intervenit pentru a-i transmite angajatului că gestul său nu este în regulă, iar presa are dreptul să își desfășoare activitatea pe holul Parlamentului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰