Un angajat al Guvernului le-a blocat calea jurnaliştilor care încercau să-i pună întrebări premierului Bolojan
Un angajat de la Biroul de presă al Guvernului a blocat miercuri mai mulţi jurnalişti care încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan, la ieșirea din plenul Parlamentului.
Când premierul Ilie Bolojan a ieșit din plen, la finalul ședinței în care a fost prezentată Strategia Națională de Apărare a Țării, jurnaliștii au încercat să se apropie de el pentru a-i adresa întrebări.
În acel moment, un angajat de la Biroul de presă al Guvernului le-a blocat fizic calea mai multor jurnaliste.
Alți jurnaliști prezenți au intervenit pentru a-i transmite angajatului că gestul său nu este în regulă, iar presa are dreptul să își desfășoare activitatea pe holul Parlamentului.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰