Dragoş Pîslaru: 65 de ţinte şi jaloane din PNRR, în risc ridicat de implementare

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că, potrivit evaluării realizate de minister, 65 din cele 179 de ținte și jaloane incluse în cererile 5 și 6 din PNRR prezintă un risc ridicat de implementare, potrivit Agerpres.

"De trei luni de zile operăm cu un mecanism de lumini de semafor, roşu, galben şi verde, astfel încât să putem analiza foarte clar care sunt zonele de risc în implementare. Am discutat mai devreme de reformele esenţiale, discutăm şi de fiecare din investiţiile pe care le avem încă în PNRR. Ştiţi că discutăm de 10 miliarde de euro de implementat în acest an până pe 31 august. (...) Am decis să scoatem în zona publică, deci ca informaţie publică, acest stadiu, tabloul de bord pe care îl găsiţi pe pagina Ministerului Fondurilor Europene. (...) În dashboard, practic, avem toate componentele pe care le putem urmări şi la fiecare componentă - deci dacă intrăm în meniu şi dăm mai departe - putem să vedem care sunt ţintele şi jaloanele pe care le regăsim la componenta respectivă", a declarat Dragoş Pîslaru, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a dat ca exemplu ţinte cu risc ridicat de implementare în domeniul infrastructurii de apă şi canalizare, unde termenele sunt extrem de strânse.

"Vedem, iată, primele două ţinte care au un risc ridicat identificat, în sensul că suntem cu un calendar extrem de strâns de implementare pentru cele două ţinte, de 288,3 kilometri distribuţie apă sau 975 de reţea de canalizare. Ceea ce este ca procedură important e că la fiecare dintre aceste ţinte, odată ce am identificat un risc, am discutat cu ministerele de linie, în cazul acesta Ministerul Mediului, şi îi mulţumesc doamnei ministru Diana Buzoianu pentru colaborare, astfel încât să ne asigurăm de calendarul de accelerare, dacă e nevoie de acte normative sau de elemente care operaţional pot să împingă lucrurile. (...) Veţi putea găsi acest lucru public pentru toate ţintele şi investiţiile", a declarat Pîslaru.

El a prezentat şi un scurt bilanţ al ţintelor şi jaloanelor cu risc din PNRR.

"Din acest tablou de bord noi avem în continuare 179 de ţinte şi jaloane pentru cererile 5 şi 6 şi, din aceste 179 de ţinte şi jaloane, 45 de ţinte şi jaloane sunt aferente reformelor, din care cele 14 pe care vi le-am prezentat sunt cheie, iar 134 de ţinte şi jaloane sunt aferente investiţiilor şi, din acest număr de ţinte şi jaloane, practic avem circa o treime care sunt îndeplinite complet, o treime care sunt într-o zonă pe care o avem cu galben, în care încă mai avem de tras, dar lucrurile arată bine şi o treime unde există acest risc ridicat, 65 de ţinte şi jaloane cu risc ridicat, din totalul, vă spuneam, de 179", a explicat Pîslaru.

Ministrul a subliniat că Guvernul are acum o imagine clară asupra situaţiei şi că urmează discuţii la Bruxelles referitoare la modalitatea în care România va închide PNRR.

"Guvernul, în acest moment, nu mai orbecăie. Avem o claritate foarte mare cu privire la care sunt investiţiile, cine implementează, ce are de făcut, care sunt lucrurile pe care le avem de discutat cu Comisia Europeană cu privire la documentele de recepţie. Voi fi luni la Bruxelles şi mă voi întâlni cu doamna Celine Gauer pentru a pregăti aceste discuţii referitoare la modalitatea în care închidem PNRR-ul. Va urma cel mai probabil o ordonanţă de urgenţă care va clarifica foarte predictibil modul în care se închide PNRR-ul, inclusiv din prisma documentelor şi consecinţelor de implementare", a declarat Pîslaru.

