Guvernul anunță că, potrivit unei analize realizate pe baza datelor de la Transelectrica și de la alţi operatori de distribuție, în prezent există peste 1.400 de avize de racordare emise pentru proiecte energetice care însumează mai mult de 80.000 MW, adică de aproape zece ori peste necesarul actual de consum. Verificarea a 722 de companii din listă, care concentrează circa 72.000 MW, arată un dezechilibru major: 318 firme au un capital social sub 1.000 de lei, 78% nu au niciun angajat, iar 76% nu au înregistrat venituri. Cele mai multe dintre aceste companii, 437 la număr, au fost înființate recent, în perioada 2020-2023, potrivit News.ro.

Energie pe hârtie: zeci de mii de MW, ținuți pe loc de firme fără angajați și fără venituri

"Peste 1400 de avize tehnice de racordare (ATR) aparţin, în prezent, unui număr de peste 1000 de titulari – companii private şi cu capital de stat, municipalităţi, administraţii publice şi alte entităţi – care deţin cumulat cel puţin 1 MW. Aceste avize tehnice de racordare valabile corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW - de aproape zece ori puterea actuală necesară - disproporţie accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităţilor rezervate nu progresează în mod efectiv către implementare", anunţă sâmbătă Executivul, precizând că informaţiile rezultă din radiografia realizată pe baza datelor furnizate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, care a consolidat şi informaţiile transmise de ceilalţi operatori de distribuţie.

Cine deține avizele pentru racordare în rețea

Guvernul prezintă şi lista beneficiarilor de ATR, sublinind că urmăreşte să asigure un nivel mai ridicat de transparenţă privind rezervările de capacitate în reţea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor.

"Lista celor peste 1400 de ATR-uri reprezintă o selecţie, nu o listă exhaustivă, deoarece include entităţile care deţin cumulat cel puţin 1 MW (o entitate poate figura cu unul sau mai multe ATR-uri; pragul se aplică la nivel de titular, nu per aviz). De asemenea, această listă reflectă o situaţie de moment, care poate fi modificată, şi include proiecte aflate în toate etapele procesuale - de la avize recent emise, la contracte de racordare semnate, lucrări în execuţie şi puneri în funcţiune recente. Sunt incluse, deopotrivă, capacităţi operaţionale reale, proiecte în curs de realizare şi ATR-uri aflate încă în faze de început ale procesului de dezvoltare", anunţă Guvernul într-un comunicat.

În paralel, a fost realizată o interogare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru un eşantion aleatoriu de 722 firme din listă ~ 72 000 MW capacitate aprobată.

Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înfiinţate în perioada 2020-2023, 105 firme în perioada 2010-2019, 100 înainte de anul 2010 şi 59 după anul 2024.

Din perspectiva analizei cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero, şi doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.

De asemenea, 78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024 şi doar 15 firme aveau peste 250 de angajaţi.

Analizate din punctul de vedere al capitalului social, peste jumătate din companii, respectiv 387, aveau capital social mai mic de 10.000 de lei, dintre care 318 firme aveau capital social sub 1.000 de lei. Doar 14%, adică 101 firme, aveau capital social între 100.000 de lei şi 1 milion de lei.

Bolojan anunță măsuri împotriva speculatorilor din energie

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, după întâlnirea cu preşedintele ANRE,oprirea speculatorilor şi deblocarea accesului producătorilor de energie la reţele electrice. El precizează că luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, privind racordarea şi obţinerea autorizaţiei de înfiinţare.

"Oprim speculatorii şi deblocăm accesul producătorilor de energie la reţelele electrice", a anunţat premierul pe Facebook.

El precizează că, "pentru a reduce preţul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creşterea producţiei, atât în bandă, prin finalizarea investiţiilor aflate în curs, cât şi prin permiterea accesului pe piaţă al noilor producători pe fotovoltaic şi eolian, care să investească şi să injecteze energie în sistem şi astfel, printr-o ofertă mai mare, preţurile pot scădea".

80.000 MW pe hârtie, mult peste necesar

"Din păcate, în ultimii ani accesul la reţele a fost blocat şi scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizaţii tehnice de racordare (ATR), ce depăşec cu mult necesităţile economiei noastre. Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, faţă de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflaţi în procesare. Fără deblocarea accesului la reţele, toate discuţiile legate de reducerea preţurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile", a subliniat prim-ministrul.

