Dominic Fritz: Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României

Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României, a transmis Dominic Fritz, primarul Timişoarei şi președintele USR, într-un mesaj transmis în ziua în care se marchează 4 ani de la începutul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

24.02.2026
"Ucraina luptă de 4 ani pentru suveranitate, pentru democrație și pentru Europa. Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României. De patru ani, ucrainenii plătesc și pentru noi prețul vieții, cu orașe distruse, cu familii despărțite, cu copii care cresc sub bombardamente, în întuneric, frig și moarte. Patru ani în care fiecare dimineață poate fi ultima. Mariupol, Bucea, Harkov, Herson au devenit simboluri ale rezistenței, dar și ale unei suferințe de neimaginat", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

El subliniază că, deși după 1945 lumea și-a spus "niciodată din nou", "Rusia a atacat, deliberat și cinic, însăși această promisiune, precum și 'ordinea construită în Europa după războaie mondiale și dictaturi, care apără dreptul fiecărei națiuni de a-și alege drumul"'.

"A atacat lumea la care România a visat din întunericul dictaturii ceaușiste și de sub talpa URSS, a libertății și suveranității. Această fundație a păcii este bombardată. Ucraina luptă pentru ideea că granițele nu se mută cu tancul și că națiunile nu sunt proprietatea dictatorilor. Dacă Ucraina cade, toți cădem", a mai scris liderul USR, pe pagina sa de socializare.

Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de de la declanșarea, de către Federația Rusă, a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. În dimineața zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin anunța inițierea așa-numitei "operațiuni militare speciale", sub pretextul securizării teritoriilor estice ale Ucrainei și "eliberării" Ucrainei de presupusa conducere "nazistă".

