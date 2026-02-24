Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea, arătând că promulgarea se face doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.

- De ce nu a promulgat Nicuşor Dan legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR - Profimedia

"Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la existenţa unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituţională de Curtea Constituţională în data de 18 februarie 2026, Administraţia Prezidenţială face următoarea precizare: Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituţia României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate poate fi promulgată de Preşedintele României doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea", se arată în comunicat.

CCR a luat decizia după două luni şi cinci amânări

"După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Preşedintele României pentru promulgare", mai spune Cotroceniul. Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, săptămâna trecută, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, ceea ce înseamnă că pensiile acestora pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte.

CCR precizează, într-un comunicat, că obiecţia ICCJ este „neîntemeiată” întrucât Guvernul şi-a angajat răspunderea cu respectarea Constituţiei. Potrivit CCR, dispoziţiile criticate asigură o trecere graduală la noile condiţii de vechime şi de vârstă necesare obţinerii pensiei de serviciu.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră.

