Ziua trece, criza politică rămâne. Balanţa pentru formarea guvernului poate fi înclinată de parlamentarii neafiliați dar şi de grupurile suveraniste mai mici, din Parlament, cu care negociază toată lumea. Inclusiv şeful statului a stat de vorbă cu ei, iar cei mai mulţi au ieşit de la discuţii cu aceeaşi concluzie - merg pe mâna preşedintelui. Scenariul care se conturează acum este guvern 100% social democrat cu susţinerea parlamentarilor suveranişti.

Primii care au ajuns la Cotroceni au fost cei de la Grupul Uniți pentru România. Cinci deputați aleși pe listele POT. Printre ei Răzvan Mirel Chiriță, trimis în judecată pentru că a vândut primăriei Slatina materiale sanitare la prețuri supraevaluate, în pandemie. Dar și Codruța Maria Corcheș, care a cerut interzicerea unui concert heavy metal pentru protecția minților tinere și a valorilor creștine.

"Oricare va fi premierul desemnat de președinte și oricare va fi componența guvernului, atâta timp cât măsuri pe care noi le promovăm vor fi cuprinse în viitorul program de guvernare", a declarat Răzvan Mirel Chiriță.

A doua delegație, formată din foștii oameni ai Dianei Șoșoacă, a venit pe pace. Parlamentarii au ținut să vorbească și înainte și după consultări.

"Ideea noastră este de pace pentru un guvern care să fie constituit din mai multe forțe politice. Susținem un guvern format din grupul PACE, AUR și PSD sau grupul PACE și AUR", au spus parlamentarii PACE.

Tot ei i-au lăsat președintelui și un plan de rezervă - guvern de uniune națională.

"Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern, pe plan intern, AUR are votanții săi. Și partea de populație care a votat AUR trebuie să fie reprezentată în guvernul României", a declarat Cosmina Cerva.

Fostul consilier al Dianei Șoșoacă, acum parlamentar, Clement Sava, care a făcut cândva circ în Parlament pentru episodul cu bananele la Parlament, a avut un ghimpe împotriva Bruxelles-ului pe care a ținut să îl exprime în curtea Palatului Cotroceni. Iar Ninel Peia, care anunțase că strânge semnături pentru suspendarea președintelui Dan, și-a schimbat atitudinea.

"A fost o discuție productivă cu președintele republicii Nicușor Dan. I-am spus domnului președinte că avem nevoie de un prim-ministru vindecător", a precizat Ninel Peia.

A fost și senatoarea Valentina Aldea, în atenția publică la finalul anului trecut după ce a fost lovită cu o rangă de o altă femeie. Și pe aceeași listă s-a regăsit și senatorul Valentin Pintea, cel care și-a trecut în CV, la studii, un site de matrimoniale.

În schimb, Victoria Stoiciu, proaspăt demisionată din PSD după ce social-democrații s-au aliat cu AUR pentru a da jos Guvernul, rămâne de neclintit.

"Și un guvern minoritar care ar fi susținut de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească", a spus Victoria Stoiciu.

13 aleși fără grup sau partid au fost la consultările cu șeful statului. Gigi Becali a întârziat, a fost la slujbă, așa că a avut parte de un tete-a-tete cu Nicușor Dan.

"Ce am dedus eu printre rânduri, va fi un premier independent. Eu votez ce nominalizează președintele. Nu am niciun interes, că eu sunt Becali, nu poate să aibă interes împăratul la președinte, eu sunt împărat. Merg pe înțelepciunea lui", a declarat Gigi Becali.

Deputații și senatorii chemați joi la Cotroceni reprezintă cam 10% din Parlament și pot înclina decisiv balanța puterii.

În acest timp, foștii parteneri de guvernare își continuă atacurile. După ce Sorin Grindeanu a spus luni seară în direct la Observator că Ilie Bolojan e în campanie electorală, a venit și replica premierului interimar.

"E foarte simplu să îți faci o campanie electorală înjurând nonstop la ceilalți. Aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială, avem alegeri abia peste 4 ani, nu peste o săptămână", a spus Sorin Grindeanu.

"Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campania electorală", a fost replica lui Bolojan.

Românii au soluții diferite pentru rezolvarea crizei

În timp ce președintele respinge categoric ideea alegerilor anticipate, sunt politicieni care văd alegerile ca singura soluție salvatoare în acest moment. Și unii români cred același lucru.

Un sondaj INSCOP arată că două treimi dintre români cred că țara trebuie să continue pe drumul pro-european, în timp ce o treime nu sunt de acord cu această direcție. Pe de altă parte, unul din doi români vrea formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament, în timp ce 4 din 10 români, în special votanți AUR, cred că organizarea de alegeri parlamentare anticipate este soluția pentru depășirea crizei.

Decizia o va lua președintele, care a precizat însă că își dorește un guvern pro-occidental. Șeful statului ar putea anunța numele viitorului premier săptămâna viitoare, după o nouă rundă de negocieri cu toate partidele.

SONDAJ INSCOP:

65,6% - să continue actuala direcție pro-europeană

26,2% - să nu mai continue direcția pro-europeană

50,7% - Guvern cu partidele din Parlament

41,3% - alegeri parlamentare anticipate

