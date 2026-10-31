Ninge ca-n plină iarnă la munte. Temperaturile scăzute și condițiile meteorologice nefavorabile au determinat autoritățile să ia măsuri pentru siguranța șoferilor și a turiștilor. Transalpina se închide între Rânca și Obârșia Lotrului, iar toate traseele montane de altitudine din județul Prahova au fost închise.

Potrivit CNAIR, începând de astăzi, 31 octombrie, de la ora 14:00, circulația rutieră este închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

"Începând de astăzi, 31.10.2026, ora 14:00, circulaţia rutieră se închide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile", anunţă CNAIR.

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Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Înainte de închiderea drumului, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu a efectuat o ultimă verificare a traseului, pentru a se asigura că nu mai există autovehicule pe sectorul respectiv.

Ninsori și strat consistent de zăpadă în zona montană

Reprezentanții CNAIR avertizează că, după instituirea restricției, nu vor mai fi efectuate revizii și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest tronson. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să nu încerce să pătrundă pe drumul închis.

Potrivit prognozelor meteorologice, în zona submontană și montană a județelor Gorj și Mehedinți sunt așteptate precipitații importante cantitativ, cu acumulări de 50 - 70 de litri pe metru pătrat. Odată cu scăderea temperaturilor, în special la altitudini mari și în zonele de creastă, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

S-au închis şi traseele din Prahova. Zăpadă de 50 cm pe Vf. Omu

Nici în Munții Bucegi situația nu este mai bună. Salvamont Prahova a anunțat închiderea tuturor traseelor montane de altitudine, în contextul condițiilor meteorologice actuale și al evoluției prognozate.

Salvatorii montani avertizează că "iarna și-a intrat deja în drepturi", iar deplasările la altitudine au devenit extrem de dificile și periculoase. La această oră, în zonele înalte există deja un strat consistent de zăpadă, care urmează să crească în zilele următoare.

"Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti", anunţă Salvamont Prahova într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

La Vârful Omu, stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri, iar vântul, ceața și temperaturile scăzute sporesc riscurile pentru turiști.

Salvamont Prahova le recomandă celor care plănuiesc excursii la munte să nu se aventureze pe traseele închise, să evite turele la altitudine și să se informeze înainte de orice deplasare. Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece poate fi consultată pe site-ul oficial al Salvamont Prahova.