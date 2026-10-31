Un angajat de la Spitalul Judeţean din Alexandria a fost filmat în timp ce dă afară o pacientă care îl întreabă ce temperatură şi glicemie are. În primă fază, bărbatul îi cere femeii să nu mai înregistreze, apoi îi solicită verbal să iasă din spital, iar în cele din urmă o dă afară, bruscând-o.

Momentul în care o pacientă este bruscată şi dată afară de un angajat al Spitalului Judeţean din Alexandria - captură Facebook / ImapctNews24

Imagini în care se vede cum un angajat al unui spital dă afară o pacientă au fost publicate de jurnaliştii locali de la ImpactNews24.ro. aceştia spun că imaginile au fost filmate la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alexandrua, iar bărbatul filmat este asistent medical, scrie News.ro.

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În momentul în care îşi dă seama că este filmat, angajatul spitalului îi cere femeii să oprească înregistrarea iar la refuzul acesteia, în primă fază îi cere să iasă din spital, iar apoi, bruscându-o, o dă afară.

Femeia care a filmat susţine că a ajuns în urgenţă fiindcă avea dureri de mîini, picioare, amorţeală, furnicături şi ameţeli şi că, anerior incidentulu, solicitase de încă patru ori să i se comunice nişte date care ţineau de stare sa de sănătate, respectiv nivelul glicemiei şi valoarea temperaturii corporale.

Mai mulţi internauţi care au văzut imaginile susţin că bărbatul nu este asistent, ci brancardier, iar unii dintre ei spun că şi în trecut a avut ieşiri nepotrivite la adresa celor care s-au prezentat la spital.

"Acest bărbat în urmă cu 3 ani când am ajuns cu tatăl meu la UPU cu ruptura de splină a avut acelaşi comportament execrabil. Este un om care nu are pic de empatie faţa de pacienţi, îi bruscheaza, dă cu ei pe masa de la radiologie provocând durere mai mare pacienţilor care şi asa au dureri. Este un brancardier, nu asistent medical! Să se ia măsuri! Astfel de persoane nu au ce căuta sa lucreze într-un spital!", a comentat o persoană.