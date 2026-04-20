Preşedintele USR, Dominic Fritz, ironizează PSD spunând că acest partid "se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României", dar, de fapt, "e ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu". El anunţă că "USR va rămâne alături de premierul în funcţie în această luptă".

- Fritz: "PSD se minte singur crezând că poate să decidă toată soarta României. USR rămâne lângă Bolojan" - Arhivă

Dominic Fritz a catalogat demersul PSD drept "un spectacol cinic şi grotesc, complet inadecvat momentului, parcă o petrecere electorală în care PSD a dat impresia că se bucură să distrug ceva şi să declanşeze una din cele mai grave crize politice din istoria României".

PSD a anunţat că retrage sprijinul politic premierului Ilie Blolojan

"Au spus că este un moment al adevărului, dar adevărul este că am auzit cam multe minciuni astăzi. Nu PSD este victima atacurilor, că nu USR sau PNL sau UDMR a votat moţiune împotriva unui ministru al PSD. (...) Deciziile în această coaliţie s-au luat împreună, în consens şi chiar au fost multe decizii care au întârziat tocmai pentru că am aşteptat ca şi PSD să fie de acord. PSD a fost de acord că creştem taxe, dar când am ajuns în momentul în care instituţiile statului trebuie să se reformeze, în acest moment dezertează", a afirmat Dominic Fritz, luni seară, după ce PSD a anunţat că retrage sprijinul politic premierului Ilie Blolojan şi după ce prim-ministrul a anunţat că nu va demisiona.

Fritz a spus că PSD a declanşat această criză nu pentru români, ci "strict în interesul propriu", el arătând că "miza" pentru PSD este faptul că nu mai are acces la marile programe care implică sume mari de bani, precum SAFE. "PSD se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. E ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu. PSD trebuie să se obişnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliţii", a afirmat Fritz.

El a menţionat că USR a avut o întâlnire informală cu conducerea teritorială a formaţiunii. "Vrem să-i asigurăm pe toţi românii care îşi doresc să continuăm curăţenia cu care am început că noi nu dezertăm. Miniştrii mâine vor fi la muncă. (...) Nu vor abandona. USR va rămâne alături de premierul în funcţie în această luptă şi vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat deja în programul de guvernare să continue", a adăugat Fritz.

